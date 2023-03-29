Свердловский министр призвал уральских депутатов и чиновников лично рассказывать жителям о газификации

В Свердловской области действует пакет льгот на подключение к газу. Фото: Павел Ворожцов

Расширенное заседание регионального штаба по газификации провел министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Глава областного минэнергетики и ЖКХ призвал лучше информировать уральцев о преимуществах газификации, мерах социальной поддержки, льготах, которые даются при подключении к газовым сетям.

В регионе по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в декабре 2022 года для льготников был увеличен размер субсидии с 70 до 100 тысяч рублей, средства полагаются на газификацию частных домов. Для некоторых категорий граждан сумма компенсации может достигать 250 тысяч рублей. Речь идет о работниках бюджетной сферы, проживающих в сельской местности, а также семьях, где доход на одного человека не превышает одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В области благодаря губернатору Евгению Куйвашеву принят просто огромный пакет мер социальной поддержки людей, желающих подключиться к газу. Таких преимуществ нет, пожалуй, ни в одном регионе. И сейчас главная задача — донести до жителей информацию о возможности воспользоваться этими льготами. Ранее губернатор поручал главам муниципалитетов создать комиссии при администрациях для рассмотрения вопросов газификации. Эти комиссии уже должны вовсю работать, сейчас их обязанность составить перечень собственников частных домовладений, подлежащих газификации и имеющих право на меры социальной защиты. За каждым собственником закрепить представителя комиссии, сотрудника администрации, да хоть депутата местной думы или Законодательного собрания с целью оказания помощи жителям на каждом этапе: от подачи заявления до подключения к газу", — заявил Николай Смирнов.

По данным министра, до 1 октября 2023 года газ должен появиться в домах, к которым уже проведен газопровод. В домовладениях, где голубое топливо должно быть запущено до 2024 года, необходимо сделать внутридомовые работы, закупить оборудование и установить его.

Напомним, программа по социальной газификации, объявленная Президентом Владимиром Путиным, предусматривает бесплатное подведение газовой трубы к границам участка. В Свердловской области действует большой пакет льгот.

Согласно областным законам, субсидии на выполнение работ по газификации частных домовладений предоставляются: малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;

мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет. В случае смерти гражданина, имеющего право на льготу, право переходит вдове (вдовцу);

гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости или инвалидности либо социальная пенсия по инвалидности;

всем работникам муниципальных и государственных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах (работникам бюджетной сферы);

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий. В случае смерти гражданина, имеющего право на льготу, право переходит вдове (вдовцу);

членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, в случае неиспользования лицами, указанными в пункте выше права на использование этой льготы;

многодетным семьям. В Свердловской области многодетным семьям разрешено использовать маткапитал на газификацию. Субсидия выделяется: на компенсацию до 90% затрат на подключение дома к газопроводу. Собственник самостоятельно оплачивает все работы и приносит в территориальные органы социальной политики документы, подтверждающие расходы, после чего субсидия перечисляется заявителю;

на освобождение до 90% от затрат на подключение жилого дома к газовым сетям. Собственник предоставляет договор на выполнение работ, и органы социальной политики перечисляют денежные средства на счет подрядной организации. Размер субсидии зависит от совокупного дохода семьи: совокупный доход не превышает один минимальный размер оплаты труда — размер субсидии 250 тысяч рублей;

совокупный доход составляет от 1 до 2 МРОТ — размер субсидии 175 тысяч рублей;

совокупный доход превышает 2 МРОТ — размер субсидии 100 тысяч рублей. Средства разрешается потратить на приобретение и установку газового котла, плиты, газового счетчика, электромагнитного клапана с датчиком загазованности, сигнализатора загазованности, отопительных приборов (радиаторы и конвекторы), трубопроводов для систем отопления.

Напомним, Свердловская область получила 900 миллионов рублей на догазификацию.