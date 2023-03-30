Евгений Куйвашев утвердил программу модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области

Общий объем финансирования программы на 2023 и 2024 годы составит 8,3 миллиарда рублей. Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил двухлетнюю программу модернизации коммунальной инфраструктуры региона. На ее реализацию планируют выделить больше 8 миллиардов рублей, что позволит улучшить качество услуг ЖКХ для 62 тысяч свердловчан.

"В программу включены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в 45 муниципалитетах. За два года планируется провести работы на сетях протяженностью свыше 500 километров. Также в планах — строительство очистных сооружений в селе Колчедан Каменского городского округа, реконструкция системы водоснабжения в поселке Буланаш Артемовского городского округа и насосной станции в Верхней Пышме. Всего в текущем и следующем годах на мероприятия программы будет направлено свыше 8 миллиардов рублей", — рассказал Евгений Куйвашев.

Программа формировалась с учетом комплексного подхода. В ней учтены задачи, поставленные в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные качественные дороги". Работы синхронизированы с документами территориального планирования: схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения, генеральными планами.

В программу включены 115 мероприятий, реализация которых позволит повысить в регионе надежность функционирования коммунальных объектов.

Предполагается, что наибольший объем финансирования будет направлен на капитальный ремонт и замену магистральных теплотрасс и распределительных сетей в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Также теплосети заменят в 10 селах Каменского городского округа (33 км), Махневском муниципальном округе (25 км). Предусмотрена реконструкция системы водоснабжения в поселке Буланаш, замена 15,4 км ветхих водопроводных сетей в поселке Новоасбест Горноуральского городского округа, 19 км — в Ирбите, 15,2 км — в Туринске, 13,4 км — в Верхней Синячихе.

Общий объем финансирования программы на 2023 и 2024 годы составит 8,3 миллиарда рублей. Из них 4,8 млрд поступят из федерального Фонда развития территорий, 3 миллиарда выделяет из регионального и муниципальных бюджетов, 373 миллиона рублей — инвестиционные средства ресурсоснабжающих предприятий.

Напомним, ранее Свердловская область получила 900 миллионов рублей на догазификацию.