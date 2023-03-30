В Екатеринбурге появятся парковки для электросамокатов

Парковки появятся у железнодорожных станций и вокзалов, входов в метрополитен, вблизи торговых центров и парков. Фото: Галина Соловьева

Создание специальных парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ) позволит систематизировать и упорядочить скопление неиспользуемых электросамокатов на улицах Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно изменения ПДД, утвержденным постановлением Правительства в октябре 2022 года, электросамокаты весом до 35 килограммов и максимальной скоростью до 25 километров в час относятся к средствам индивидуальной мобильности. Перемещаться на устройствах можно по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, при этом пешеходам отдается приоритет, водители средств индивидуальной мобильности должны рассчитывать скорость.

Взять на прокат электросамокат или оставить арендуемый можно будет только на специально отведенных парковочных площадках. Интеграцию электросамокатов в транспортную систему уральской столицы обсудили во время рабочей встречи председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга Игорь Ощепков с представителями кикшеринговых компаний. Парковки для СИМ планируется обозначать специальной разметкой. Локации будут отражены в приложениях кикшеринговых компаний.

Парковки должны появиться у железнодорожных станций и вокзалов, входов в метрополитен, вблизи торговых центров, парков и скверов, а также на крупных перекрестках.

Под запрет парковки СИМ попадают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, места расположения инженерных сетей и пространства под автомобильными эстакадами.

"В этом году у Екатеринбурга юбилей. В город приедет множество гостей, состоится большое количество мероприятий, в том числе международных. Важно, чтобы при этом все — и горожане, и гости — чувствовали себя на улицах комфортно. Поэтому нам необходимо принять ряд мер, связанных со средствами индивидуальной мобильности (СИМ)", — сказал Игорь Ощепков.

В ближайшее время представители районных администраций составят перечень территорий, предварительно подходящих для создания там парковок СИМ.

Напомним, ранее в центре Екатеринбурга водитель автобуса сбил ребенка на электросамокате.