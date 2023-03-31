Полтора миллиона всё сметут

Жители микрорайона Академический в Екатеринбурге выходят на субботники массово. «Нас заставлять не надо – мы сами хотим создавать вокруг себя уют и красоту», – говорят они. Фото: редакция портала «Akademekb» АО «Управляющая компания «Академический»

В регионе сегодня официально стартовали весенние субботники. Они проводятся в рамках месячника чистоты – соответствующее распоряжение губернатор Евгений КУЙВАШЕВ подписал в начале марта. Главам муниципалитетов поручено организовать и провести санитарную очистку территорий и вывезти мусор на полигоны, а к майским праздникам предоставить отчеты о проделанной работе в региональное министерство энергетики и ЖКХ. Согласно прогнозам ведомства, участниками субботников станут более полутора миллионов свердловчан. Как пройдет весенняя уборка – в материале «Областной газеты».

Ударили по грязи

В нынешних апрельских субботниках примут участие более 30 тысяч организаций, прогнозируют в областном МинЖКХ. Из населенных пунктов планируется вывезти 140 тысяч тонн грязи и мусора.

Официальные сроки проведения месячника чистоты в Свердловской области – с 1 по 30 апреля. Но, как выяснила «ОГ», многие муниципалитеты проявили инициативу и начали уборку с третьей декады марта.

– Снег резко растаял, установилась теплая погода – так почему бы не приступить?! – говорит глава СероваВасилий Сизиков. – Наши дорожники уже несколько дней очищают улицы от грязи и пыли, используя вакуумный дорожный пылесос. Облик города меняется на глазах.

– Наши коммунальные службы уже неделю вручную убирают дороги и тротуары, – добавляет глава КраснотурьинскаАлександр Устинов. – С метлами и лопатами они перемещаются по улицам, всего им предстоит почистить 46 улиц. Скоро к уборке присоединятся предприятия и частный бизнес.

В Ревде коммунальщики вывозят отсев (мелкую фракцию щебня. – Прим. «ОГ»), которым зимой посыпали дороги в гололедицу. Спецтехника уже прошла по улицам Карла Либкнехта, Спортивной, Павла Зыкина, Российской. На городской полигон отправлено более 40 тонн уличной грязи, сообщила газета «Ревдинский рабочий».

В Артемовском сезон уборки начали с новой техникой. В муниципальном управлении по городскому хозяйству и жилью сообщили, что в город пришел новый грейдер, который помогло приобрести областное правительство. Машина уже участвует в очистке улиц. В ближайший месяц в муниципалитет поступят новые трактор и экскаватор, закупленные на средства регионального бюджета.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: – Каждую весну вновь призываю всех после долгой зимы вместе навести порядок на улицах, во дворах, парках и скверах. Апрельские субботники – это хорошая экологическая традиция, которую мы поддерживаем и развиваем.

От газонов до метро

Крупнейшие города области в связи с теплой погодой тоже решили скорректировать графики субботников.

– По постановлению главы предприятия и учреждения должны выйти на уборку улиц с 17 апреля, но, скорее всего, это произойдет раньше, – рассказал директор управления городского хозяйства Каменска-УральскогоЯков Барбицкий. – Если погодные условия позволяют, а в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, потеплеет до +16 градусов, работы, конечно, нужно начинать. С главой мы это обсуждали, ждем итогового решения.

Между тем коммунальные службы УГХ уже приступили к уборке грязи по обочинам дорог и сбору мусора с газонов, отметил Яков Барбицкий. В ближайшее время дороги начнут ремонтировать.

В Нижнем Тагиле на прошлой неделе на улицы вышли управляющие компании, несколько предприятий и частных фирм. Территории и графики уборки они согласовали с администрацией. На днях к ним присоединятся муниципальные учреждения.

– Сейчас поэтапно, небольшими участками приводим город в порядок. На вторую половину апреля запланировали общегородской субботник с участием градообразующих промышленных предприятий, но, если погода в ближайшее время останется теплой и сухой, проведем его раньше. Очищать от мусора будем территорию Тагилстроевского района. В прошлые годы убирали Дзержинский район и поселок Старатель, – сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В Екатеринбурге работы стартовали 27 марта, за это время от грязи уже очистили 60 процентов улично-дорожной сети, заявил заместитель главы города Алексей Бубнов. Порядок на улицах наводят более 500 рабочих и почти 300 единиц техники, на полигоны отправлено почти 65 тонн мусора – старой листвы, отсева, пыли.

По словам Алексея Бубнова, коммунальщикам также предстоит почистить от грязи и несанкционированной рекламы остановочные комплексы, отремонтировать или заменить поврежденные урны и малые архитектурные формы, убрать мусор у станций метро. Выполнить эту работу планируется к 30 апреля. Параллельно в микрорайонах начнется обработка зеленых зон от клещей.

29 апреля в Екатеринбурге пройдет общегородской субботник, он же День чистоты. Принять участие в нем могут все желающие, сообщает пресс-служба мэрии.

Важно знать Субботники во дворах организуют управляющие компании и ТСЖ. Графики уборки они размещают на информационных стендах и подъездах домов, а также на официальных сайтах. При необходимости УК и ТСЖ могут выдать жителям инвентарь бесплатно – мешки, перчатки, метлы, лопаты и т. д. Чтобы мусор вывезли, жители должны принести его в мешках на контейнерные площадки – тогда мусоровозы региональных операторов по обращению с коммунальными отходами его заберут и доставят на полигоны.

Субботники на общественных территориях (парках, скверах, набережных) находятся в ведении администраций муниципалитетов. Они же заключают договоры с региональными операторами на вывоз мусора. Графики уборки можно посмотреть на официальных сайтах мэрий. Чтобы принять участие в таком субботнике, нужно обратиться в администрацию и подать заявку;

Раздельный сбор мусора на субботниках приветствуется. Если картон и бумага, пролежавшие под снегом, уже не пригодны для переработки, то пластик, стекло, металл вполне можно переработать. Достаточно собрать их в отдельные мешки и поставить на контейнерной площадке.