Нижний Тагил получит 200 млн рублей для перевода частных домов с печного отопления на газовое

Подключение к газовым сетям позволит сократить расходы свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Из федерального бюджета Свердловской области выделено 200 миллионов рублей для перевода частных домов Нижнего Тагила на отопление природным газом. Всего в рамках нацпроекта "Экология" будет переоборудовано 888 домов.

Мероприятия снизят негативное воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду Нижнего Тагила, а также позволят повысить качество жизни населения. Благодаря переводу домов на газ тагильчане сократят расходы на отопление, сообщает департамент информационной политики региона.

"На сегодняшний день подрядная организация, определенная администрацией города для выполнения работ, сформировала пообъектный план-график домовладений, которые до конца этого года будут переведены на газ, и приступила к монтажу оборудования", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Уже к концу апреля этого года порядка 100 домов в Нижнем Тагиле будут подключены к газовым к сетям.

Напомним, Нижний Тагил включен в перечень российских городов, где в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" проводят комплекс мероприятий по снижению выбросов, загрязняющих атмосферу.

Напомним, почти миллиард рублей на догазификацию направил в Свердловскую область единый оператор газификации.