В Свердловской области начался сезон весенних субботников

Субботники продлятся в Свердловской области до 30 апреля. Фото: Галина Соловьева

Сезон весенних субботников стартовал на Среднем Урале. До 30 апреля уборку необходимо провести на всех территориях региона. Распоряжение по санитарной очистке и вывозу мусора ранее подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Субботники на Среднем Урале должны пройти с 1 по 30 апреля, итоги работы планируют подвести до 20 мая. Сообщать об уборке в парках, скверах и на других общественных территориях должны местные администрации, узнать информацию о субботниках на придомовых территориях жители могут через свои ТСЖ и управляющие компании — они должны разместить объявления на домах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Если это какая-то общественная территория либо парк, за это отвечают администрации городов, а если крупные города, как Екатеринбург, то администрации районов. Надо узнавать информацию на их сайтах. Ответственные за организацию субботников ведомства должны обеспечить всех участников субботника инвентарем и позаботиться о последующем вывозе мусора", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Субботники уже прошли в Нижней Салде. Там убрали мусор на улицах Ломоносова, Строителей, Фрунзе, Уральской. Сотрудники коммунальных служб очистили от грязи тротуары на улицах Фрунзе и Парижской Коммуны. В Березовском участниками субботника стали сотрудники местного отдела МВД, которые провели уборку на прилегающей к зданию территории и покрасили бордюры.

Каждый год в субботниках участвуют более 30 тысяч организаций региона, на уборку выходят больше 1,5 миллионов жителей, вывозится от 120 до 140 тысяч тонн грязи и мусора.

Напомним, ранее жителей Екатеринбурга пригласили принять участие в традиционном весеннем субботнике, который запланирован на 29 апреля.