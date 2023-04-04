Каменск-Уральский признан городом с благоприятной городской средой на федеральном уровне

В РФ увеличилось число городов с благоприятной средой. Фото: Павел Ворожцов

Каменск-Уральский вошел в число 603 городов России, которые признали благоприятными для проживания. Об этом свидетельствует индекс качества городской среды за 2022 год, рассчитанный для 1 117 городов.

Также наибольшую динамику в улучшении показали города Данков (Липецкая область), Домодедово (Московская область), Белоярский (Ханты-Мансийский АО), об этом в своем telegram-канале сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что Президентом поставлена задача по увеличению качества городской среды в полтора раза к 2030 году. В регионах в этом направлении ведется активная работа, строятся новые парки и скверы, проводится реконструкция набережных, создаются детские и спортивные площадки. Результат — увеличение городов с благоприятной средой. В 2022 году их число возросло до 603, что на 113 больше, чем в 2021 году.

"Также важно, что растет и среднее значение индекса. В этом году оно составило 192 балла. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 4%. С 2019 года мы выросли больше чем на 13%. Эти цифры могут на первый взгляд быть непонятными людям, но за ними стоит качество жизни россиян", — написал Марат Хуснуллин.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды. В него включены востребованные типы пространств, такие как жилье, общественно-деловая, социально-досуговая, уличная инфраструктуры, а также зеленые территории, набережные и общегородские пространства. Каждый тип оценивается по показателям безопасности, комфорта, экологичности, идентичности, разнообразия, современности среды и эффективности органов власти.

Напомним, в Свердловской области началась подготовка к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства.