Свердловская область включена в число российских лидеров по качеству городской среды

В Свердловской области большое внимание уделяют благоустройству. Фото: Галина Соловьева

Свердловская область вновь попала в число российских лидеров по качеству городской среды, индекс которого рассчитан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ для 1 117 городов страны. Работа проведена в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

По данным Минстроя, средний показатель индекса качества городской среды составляет 192 балла. По итогам 2022 года 28 свердловских городов поднялись в рейтинге, заняв позиции выше среднероссийских значений. Наибольшую динамику показал Каменск-Уральский. Он набрал 209 баллов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Президентом России поставлена задача улучшить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведется активная работа: создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее", — подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Индекс качества городской среды был разработан Минстроем 5 лет назад. Он включает в себя 36 индикаторов, которые характеризуют наиболее востребованные типы городских пространств. К ним относятся жилье, общественно-деловая, социально-досуговая, уличная инфраструктуры, зеленые и общегородские пространства, набережные. Городские пространства оценивают по таким показателям, как безопасность, комфорт, экологичность, идентичность, разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Каждый параметр получает оценку от 1 до 10 баллов, после чего они суммируются. Максимальное количество баллов, которое может набрать город — 360. Благоприятной городская среда считается, если индекс качества выше 180 баллов.

В Свердловской области к списку таких городов добавились Сухой Лог, Туринск, Качканар, Новая Ляля, Артемовский, Красноуральск, Талица, Карпинск, Верхняя Тура, Алапаевск. Их индекс качества городской среды превысил 180 баллов.

Кроме того, в перечисленных городах закончены или завершаются масштабные работы по благоустройству.

В Красноуральске осенью 2022 года открыли парк "Третья горка". В нем обустроили новую входную группу, смонтировали освещение, построили прогулочные пешеходные дорожки, воркаут-площадку и создали зону для выгула собак. В Талице в 2021 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" возвели сквер воинов-интернационалистов. Участие в открытии принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Свердловская область активно реализует мероприятия по благоустройству. За последние 5 лет на эти цели из бюджетов разных уровней было потрачено 15 миллиардов рублей. Благоустроено 1 919 территорий, в том числе 1 248 дворовых и 671 общественная территория. В 2023 году в планах благоустроить 58 объектов, в том числе 45 общественных и 13 дворовых территорий. На реализацию указанных объектов будет направлено более 1,6 миллиарда рублей. Реализованные проекты позволяют городам становиться комфортными и безопасными для своих жителей. А благодаря индексу мы можем определить первоочередные зоны роста, те направления, которые наиболее требуют нашего внимания здесь и сейчас", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

На Среднем Урале губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое внимание вопросам благоустройства. По мнению главы региона, проекты комфортной городской среды должны появляться не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, делая доступной современную инфраструктуру для каждого уральца.

С 2022 года в Свердловской области по инициативе губернатора в региональной программе "Формирование комфортной городской среды" наряду с городами участие принимают и сельские территории. Финансирование работ ведется за счет областного и местных бюджетов.

Напомним, в регионе стартовала подготовка к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства.