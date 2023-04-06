В Свердловской области продолжается набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства

Свердловчане должны сами выбрать, какие территории приведут в порядок за бюджетные деньги. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области идет регистрация волонтеров для поддержки всероссийского онлайн-голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Отдать свой голос можно будет с 15 апреля по 31 мая.

Подано уже 32 824 заявки по всей стране. Возраст заявителя должен быть старше 14 лет. Заявки оперативно обрабатывает модератор. Кроме того, до регистрации потенциальным волонтерам доступен онлайн-курс "Голосование за благоустройство общественных пространств". Курс состоит из трех небольших видеоуроков, просмотрев которые, человеку станет понятно, как проводится опрос жителей о благоустройстве, как вовлечь граждан в решение вопросов городской среды. С его помощью можно составить представление о том, может ли желающий быть добровольцем и присоединиться к этому делу.

Затем уже волонтеры пройдут обучение. И с 15 апреля по 31 мая приступят к работе, будут ежедневно помогать людям голосовать за благоустройство территорий. Каждому волонтеру выдадут личный планшет. Кроме того, добровольцы будут в одинаковой форме.

Набор волонтеров открыт на платформе dobro.ru.

Напомним, свердловчане должны будут сами решить, в какие объекты стоит вложить бюджетные деньги. В 2023 году девять свердловских городов получат деньги на благоустройство. За них жители голосовали в позапрошлом году.