По решению Евгения Куйвашева в 552 свердловских домах заменят лифты раньше срока

Лифты в 552 свердловских домах заменят досрочно до 2025 года. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о переносе на более ранний срок замену лифтов в 552 домах региона. Речь идет о многоэтажках, где собственники перечисляют средства на специальные счета, формируя фонды капремонта.

Благодаря решению главы региона с опережением будут заменены лифты, отслужившие 25 лет, работы должны быть выполнены до 2025 года, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также Евгений Куйвашев принял решение о выделении в этом году дополнительных средств на замену лифтов в высотках Екатеринбурга. 32,2 миллиона рублей будут направлены из Фонда развития территорий и бюджета Свердловской области.

Кроме этого, принято решение применить механизм рассрочки платежей для тех собственников, на спецсчетах которых не хватает средств для приобретения оборудования.

"ТСЖ или УК, заключив договор на замену лифтов, оплачивает только 50% стоимости, а оставшуюся половину — ежемесячными платежами в течение пяти лет. Причем рассрочка платежа не приводит к увеличению стоимости работ", — отмечал ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Всего в 2023 году на замену лифтов в бюджете региона предусмотрели более 400 миллионов рублей. Всего планируют заменить около 300 лифтов.

Руководство региона и лично губернатор прикладывают большие усилия к решению вопроса по замене лифтов в свердловских высотках. С 2019 года программа по обновлению лифтов в многоэтажках носит неофициальное имя — "программа Куйвашева". Так ее назвал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Опыт Свердловской области в решении данного вопроса растиражирован в других регионах РФ.

За последние 10 лет в рамках программы в свердловских муниципалитетах заменили почти 4 тысячи лифтов. Кабины старше 25 лет убрали во всех домах, которые откладывали средства на капремонт на счет регионального оператора. В этих многоэтажках также появились новые лифты, сейчас работы ведутся в плановом режиме.

Отметим, работа по замене лифтов проводится в рамках выполнения задач нацпроекта "Жилье и городская среда".

Напомним, ранее Евгений Куйвашев выделил субсидии муниципалитетам Свердловской области на развитие ЖКХ.