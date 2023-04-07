На следующей неделе в Екатеринбурге начнут наносить дорожную разметку

В Екатеринбурге запланирован большой объем работ по нанесению разметки. Фото: Галина Соловьева

На улицах Екатеринбурга со следующей недели рабочие начнут наносить свежую дорожную разметку. Для проведения работ Центр организации движения приобрел новую технику и увеличил количество бригад.

"Раньше этого делать было нельзя. Асфальт должен был прогреться", — написал в своем telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Мэр города отметил, что в этом году разметку планируется нанести на 653 км улиц и дорог, 1 279 пешеходных переходах, а также на 1 051 остановке общественного транспорта. В этот сезон будет больше использоваться термопластика, так как он лучше держится в жару и в мороз, чем краска.

Напомним, в России хотят ввести курс безопасной езды на электросамокатах.