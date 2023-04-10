Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
10 апреля 2023, 16:24

Евгений Куйвашев посетил Каслинский завод архитектурно-художественного литья

Евгений Куйвашев на Каслинском заводе

Элементы благоустройства, отлитые на Каслинском заводе, могут украсить улицы Екатеринбурга. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с рабочим визитом посетил Каслинский завод архитектурно-художественного литья и оценил его изделия. В будущем чугунные изделия предприятия могут появиться на улицах свердловских городов, сообщает департамент информационной политики региона.

Предприятие производит уникальные чугунные вещи — от предметов интерьера и мебели до монументальных скульптур.

Элементы архитектурного литья, которое здесь производится для украшения городских пространств, могли бы появиться и на улицах Екатеринбурга, а также других свердловских городов. "Мы сегодня здесь для того, чтобы обсудить, как можно было бы применять элементы благоустройства в наших городах", — отметил Евгений Куйвашев.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья основан в 1746 году. Его чугунное литье имеет мировую славу. В 1900 году на Всемирной выставке ЭКСПО в Париже оно получило Гран-при. Сейчас Каслинский чугунный павильон, выставленный тогда во французской столице, экспонируется в Екатеринбургском музее ИЗО. Изделия завода имеют высочайшую художественную ценность.

Напомним, 15 апреля в Свердловской области начнется онлайн-голосование за лучшие эскизы и дизайн-проекты благоустройства территорий.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.04.2023, 18:46 / Общество
На Среднем Урале от клещей пострадали 303 человека
10.04.2023, 18:17 / Общество
Средства реабилитации инвалидов презентуют на выставке в столице Урала
10.04.2023, 17:41 / Общество
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 54
10.04.2023, 17:29 / Общество
Свердловские школьники вошли в тройку лидеров по числу первых и призовых мест на Всероссийской олимпиаде
10.04.2023, 17:07 / Общество
В пожаре под Сухим Логом сгорели 8 садовых строений