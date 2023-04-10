Годовая программа капремонта в домах Свердловской области выполнена на четверть

В 74 муниципальных образованиях области региональный оператор отремонтирует более 670 жилых домов. Фото: Павел Ворожцов

В первом квартале 2023 года в многоквартирных домах Свердловской области в рамках программы капитального ремонта выполнено 215 строительно-монтажных работ. Это 26% от объема целевых показателей.

Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не раз отмечал, что обеспечение высокой эффективности реализации программы капитального ремонта, улучшение жилищных условий граждан — приоритетное направление для региона.

В этом году в 74 муниципальных образованиях области региональный оператор отремонтирует более 670 жилых домов, в которых собственники квартир оплачивают взносы в Фонд капремонта. В 49 многоквартирных домах планируется замена 101 лифта, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

С начала года на объектах капремонта обновлено 73 крыши. В 22 жилых домах отремонтированы системы электроснабжения, в 43 домах — системы холодного и 28 многоэтажках — горячего водоснабжения. В 41 доме обновили системы водоотведения, заменили трубы теплоснабжения в 8 домах.

Оставшиеся строительно-монтажные работы пройдут с учетом сроков и графиков, установленных в договорах с подрядными организациями.

"К настоящему моменту работы стартовали почти на всех объектах. Сейчас специалисты подрядных организаций активно занимаются несезонным ремонтом: заменой инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, системами водоотведения и обновлением крыш. При сохранении благоприятных погодных условий подрядчики постепенно перейдут к сезонным работам: ремонту фасадов, подвальных помещений, систем теплоснабжения", — отметил генеральный директор Фонда содействия капитальному ремонту МКД Свердловской области Станислав Суханов.

По словам главы регионального Фонда нередко возникают ситуации, когда собственники жилья, владельцы офисов или управляющие домами организации отказываются обеспечить подрядчикам доступ в свои помещения для выполнения ремонтных работ. Тогда замена общедомовых систем проводится частично. Если после капитального ремонта случится авария на неотремонтированном участке, то ответственность по возмещению ущерба ложится на собственника, который отказал в доступе.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев предложил сохранить мораторий на взносы за капремонт для новостроек.