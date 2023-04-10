Благо устроили

Благоустройство набережной в Каменске-Уральском идет поэтапно с 2021 года. В этом году работы планируется завершить. Фото: НК АНО "Виртуальный Каменск"

28 городов Среднего Урала по итогам 2022 года признаны Минстроем России территориями с благоприятной городской средой, а Свердловская область вошла в число регионов-лидеров. Лучшую динамику продемонстрировал Каменск-Уральский. Высокие показатели городов являются дополнительным преимуществом для получения федерального финансирования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

От 180 и выше

Минстрой России рассчитывает индекс качества городской среды ежегодно, начиная с 2019 года. Он служит для оценки работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в 2018 году Президент России Владимир Путин поставил задачи к 2030 году в полтора раза повысить качество городской среды в регионах и увеличить долю городов с благоприятной городской средой до 80 процентов. В рамках проекта в регионах, в том числе в Свердловской области, начали благоустраиваться парки и скверы, облагораживаться набережные, строиться детские и спортивные площадки.

Индекс позволяет не только определить самые комфортные для жизни территории, но и выявить недостатки в сфере благоустройства, которые муниципалитетам необходимо устранить. Данные для его расчета Минстрой РФ берет у региональных властей, а также у Росстата, Роспотребнадзора, Минкультуры, МВД и финансового института «ДОМ.РФ», который занимается развитием жилищной сферы в России.

– Используя эти данные, федеральные специалисты оценивают темпы строительства жилья в городах, социально-досуговую инфраструктуру, наличие комфортных общественных пространств, состояние улично-дорожной сети, озеленение и другие параметры. Всего их 36, – рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. – По каждому параметру смотрят шесть показателей: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Каждый показатель оценивается по10-балльной шкале. Затем значения суммируются и формируют итоговый индекс качества городской среды.

Максимальное количество баллов, которое может набрать город, – 360. При этом городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: – Принципиально важно, когда проекты создания комфортной среды реализуются не только в крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах, а современная инфраструктура для отдыха и занятий спортом становится доступной для каждого уральца.

Держать марку

По итогам 2022 года перешагнули отметку в 190 баллов и были признаны благоустроенными сразу 28 свердловских городов – 60 процентов от их общего количества в регионе (см. врезку). Этот показатель на 11 процентов превышает среднероссийский. В результате Свердловская область вновь вошла в число лидеров по качеству городской среды.

– Сейчас мы совместно с главами муниципалитетов изучаем федеральные расчеты и определяем дальнейшую стратегию действий. Это касается и городов, занявших лидирующие позиции, и тех, которые не были отмечены, – сообщил Николай Смирнов.

Наибольшую динамику развития городской среды показал Каменск-Уральский: его индекс составил 209 баллов, что на 13 баллов больше, чем в 2021 году. Остальные города показали рост на 7–10 баллов. Конкуренцию Каменску смогли составить только Данков в Липецкой области (плюс 26 баллов к 2021 году) и Домодедово в Московской области (плюс 15 баллов к 2021 году). Это лучшие результаты по стране.

Как сообщили в пресс-службе каменской мэрии со ссылкой на главу Алексея Герасимова, в 2022 году в Каменске-Уральском капитально обновили 25 дорожных участков, благоустроили 10 территорий (скверы, дворы, парк «Космос», очередной участок набережной и т. д.). Кроме этого, город выиграл Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Он получил грант из федерального бюджета в сумме 106 млн рублей на проект «Байновский сад», реализация которого начнется в этом году.

Любопытно, что в число муниципалитетов с комфортной городской средой Минстрой РФ не включил Нижний Тагил, Серов, Волчанск. Как пояснили в региональном МинЖКХ, в этих округах проводится большая работа по благоустройству территорий, но на расчете индекса, вероятно, сказались такие факторы, как экологическая обстановка, состояние улично-дорожной инфраструктуры, включая коммунальные сети, транспортная доступность. Сейчас областные специалисты анализируют данные.

Комментарии Александр Устинов, глава Краснотурьинска: – За индексом качества городской среды следим внимательно. Третий год подряд наш результат растет, и сегодня наш город в первой пятерке. Но это не повод расслабляться. В этом году у нас запланирован большой объем работ – завершаем благоустройство Тихомировского парка и городской набережной. Не хочется опускаться ниже взятой планки. Индекс, кстати, еще и возможность посмотреть на соседей: что и как делается в других территориях, как они пришли к тем или иным результатам, и перенять опыт. Сергей Бондаренко,глава Новой Ляли: – В этом году наш муниципалитет впервые попал в рейтинг благоустроенных территорий, и для меня это не столько радость, сколько ответственность. У нас активно строится жилье, поэтапно идет ремонт дорог. По мере финансовой возможности стараемся облагораживать общественные пространства: в прошлом году восстановили парк у мемориала «Дорога памяти» в поселке Лобва, а в этом году начинаем работы на центральной площади в Новой Ляле. В части благоустройства нам есть к чему стремиться, и данные индекса будут только подстегивать к работе. Василий Кириченко, глава Верхнего Тагила: – Приятно, когда на федеральном уровне отмечают не только достижения крупных городов, но и малых – таких, как наш. Недавно у нас открылась «Набережная огней», проект реализован при поддержке федеральных властей, сегодня это самое популярное место у горожан. В этом году начинаем первый этап проекта «Вектор света» – будем благоустраивать Знаменский парк и улицу Ленина. Проект рассчитан на три года, средства выделяют из областного бюджета. Площадь благоустраиваемой территории составит 1,5 гектара, на ней помимо парка появится ярмарочная площадь, историко-архитектурные зоны и многое другое.

Справка За последние пять лет на проекты благоустройства свердловских муниципалитетов было направлено более 15 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Благоустроено 1248 дворовых и 671 общественная территория. В 2023 году планируется привести в порядок 13 дворовых и 45 общественных территорий. На реализацию проектов будет направлено более 1,5 млрд рублей.