Свердловчане выберут из 149 общественных территорий площадки для благоустройства

В Екатеринбурге на голосование выставлено пять общественных территорий. Фото: Павел Ворожцов

Жителям 55 свердловских муниципалитетов предстоит выбрать общественные территории, которые будут включены в нацпроект "Жилье и городская среда" и благоустроены в 2024 году. На голосование выставлено 149 площадок.

С 15 апреля по 31 мая пройдет Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование. По его итогам будут выбраны общественные территории для благоустройства в следующем году, сообщает департамент информационной политики региона.

"Видя реальные результаты реализации нацпроекта, уральцы с каждым годом становятся все более и более активными его участниками. Уверен, предстоящее голосование не станет исключением, потому что сегодня уже для всех очевидно, что создать комфортную среду, сделать наши города современными и уютными мы можем только вместе — единой и сплоченной командой", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, в перечень для голосования от каждого муниципалитета включено от 2 до 7 объектов.

Например, в Екатеринбурге на выбор представлены:

парк им. Чкалова на улице Патриса Лумумбы;

парк 50-летия ВЛКСМ;

летний парк "Уралмаш";

сквер на улице Титова;

парк им. Ф. Энгельса.

В Нижнем Тагиле в список для голосования вошли: площадь перед зданием Машиностроительного техникума, общественное пространство в районе домов 5, 7 и 11 по проспекту Строителей, лесопарковая территория поселка Рудника имени III Интернационала, а также участок пешеходной зоны Ленинградского проспекта. В Кировграде выберут лучший дизайн-проект благоустройства территории у родника "Во имя иконы Божией Матери всех скорбящих радость".

Отдать свое предпочтение объекту благоустройства можно на сайте голосования.

За последние несколько лет в рамках нацпроекта "Жилье городская среда" на Среднем Урале проведено комплексное благоустройство более 1 900 самых разных по значимости и функционалу городских пространств. Среди них — набережные, парки и скверы, небольшие дворы.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что более 1 500 свердловских волонтеров уже готовы к онлайн-голосованию за объекты благоустройства.