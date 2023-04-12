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Общество / Благоустройство и ЖКХ
12 апреля 2023, 19:10

В Екатеринбурге подготовят более 250 волонтеров для голосования за объекты благоустройства

Парк

В Екатеринбурге больше 250 волонтеров будут работать на голосовании до 31 мая. Фото: Павел Ворожцов

Больше 250 волонтеров пройдут обучение в Екатеринбурге для работы на Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которые выберут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", входящей в состав нацпроекта "Жилье и городская среда".

Обучение добровольцев пройдет 13 апреля. А уже 15 апреля они приступят к работе. Активисты будут рассказывать жителям об объектах, которые будут благоустроены в 2024 году, а также о том, где и как можно проголосовать за один из них. В частности, сделать выбор можно через специальное приложение, нужно только указать свой номер телефона и инициалы. 

Встретить волонтеров можно будет в парках Октябрьского, Чкаловского, Ленинского, Орджоникидзевского районов, торговых центрах, в учреждениях города и на предприятиях. Работать они будут до 31 мая, пока длится голосование, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. 

Отметим, регистрация волонтеров продолжается, она проходит на единой информационной платформе "ДОБРО.РУ". В системе будет учтен вклад каждого добровольца: отработанные часы будут переведены в бонусные баллы. В прошлом году волонтеры смогли собрать больше половины голосов за те общественные пространства, которые благоустроят в этом году. 

В этом году в Свердловской области площадки для благоустройства на 2024 год жители выберут из 149 общественных территорий. 

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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