В свердловской РЭК разъяснили депутатскому корпусу изменения в тарифах на электроэнергию

В Свердловской области жители могут воспользоваться одноставочным и двухставочным тарифами на электроэнергию. Фото: Алексей Кунилов

Власти Свердловской области продолжают вести разъяснительную работу с депутатским корпусом, рассказывая о новых правилах расчета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об изменениях в тарифах на электричество на заседании фракции КПРФ депутатам рассказал исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов.

Он напомнил, что тарифы на ЖКУ в регионе ежегодно пересматриваются в рамках законодательства и прогноза социально-экономического развития РФ, который формирует федеральное Министерство экономического развития. В тарифы закладываются экономически обоснованные расходы.

"РЭК Свердловской области ограничила рост тарифов на электроэнергию для жителей области, установив тарифы на минимально возможных уровнях. Единый (одноставочный) тариф составил 5,15 руб./кВт.ч для потребителей с газовыми плитами и 3,61 руб./кВт.ч для потребителей в домах с электроплитами и в сельских населенных пунктах. Рост составил 8,9 и 9,1% соответственно, к аналогичным тарифам второго полугодия 2022 года. Зонные (дневные и ночные) тарифы установлены с ростом до 10,5%", — рассказал исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов.

В регионе все пользователи переведены на единый одноставочный тариф, потребление электричества по которому рассчитывается за день и ночь одинаково. Если жители хотят перейти на двухзонный тариф, чтобы расчет велся отдельно за потребление в разное время суток (день/ночь), им необходимо обратиться в сбытовую или сетевую организацию, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Нередки случаи, когда население, разобравшись с условиями применения зонных тарифов, отзывает уже поданную заявку на перепрограммирование прибора учета и переход на расчет по дневному и ночному тарифам. На практике большинству жителей многоквартирных домов оплачивать электроэнергию по зонным тарифам стало экономически невыгодно. Что же касается жителей жилых домов из частного сектора — то здесь все индивидуально. Если в доме отсутствует электроотопление, производить оплату электрической энергии по единому (одноставочному) тарифу выгоднее. В настоящее время оплата электрической энергии по зонам суток экономически выгодна лишь тем потребителям, которые используют для обогрева жилых помещений электроотопительные установки, позволяющие программировать время их энергопотребления в течение суток", — пояснил Владимир Гришанов.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов напомнил, что в регионе для уральцев действуют льготы и субсидии на оплату ЖКУ. Какие именно и кому они положены, можно узнать в местных администрациях, отделениях социальной политики, а также по единому социальному телефону 8 800 300-81-00. Заявление на льготы подать можно через МФЦ.

"Сегодня в ходе заседания мы обсудили много вопросов, конкретных тем и конкретных примеров. Все вопросы, которые мы хотели задать — заданы, и на них получены ответы", — заявил лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области Александр Ивачев.

Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов подчеркнул, насколько важны подобные встречи, а также призвал депутатов проводить разъяснительную работу среди населения, рассказывая об изменениях в тарифах.

"Нам всем вместе: и органам исполнительной власти, и депутатам, — особенно важно сейчас помогать людям выстраивать отношения между поставщиками и потребителями", — сказал Виктор Якимов.

Ранее разъяснения по применению тарифов на электричество дали управляющим компаниям Среднего Урала.