Как проголосуем – так и будем жить

Евгений Куйвашев ежегодно принимает участие в голосовании и общается с волонтерами. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области сегодня началось рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий, которые будут реализованы в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно продлится до 31 мая. Принять участие в голосовании могут все жители региона, начиная с 14 лет. Какие объекты выдвинуты на голосование и каким образом можно сделать выбор – в материале «Областной газеты».

Порядок, когда средства выделяются регионам на благоустройство только тех общественных территорий муниципалитетов (набережных, парков, скверов и пр.), за которые высказалось большинство местных жителей, действует с 2019 года. Соответствующее решение принял Президент России Владимир Путин. Чем выше явка, тем больше у муниципального образования шансов получить финансирование и реализовать проект.

Средний Урал ежегодно принимает активное участие в голосовании. Только в 2022 году свой выбор сделали более 700 тысяч свердловчан.

– В каждом муниципалитете мы наблюдаем рост количества проголосовавших на 2–3 процента каждый год. Это очень хороший показатель по меркам страны. Люди видят, что этот механизм реально работает и общественные пространства вокруг них облагораживаются, – говорит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В этом году свои проекты на голосование выдвинули 55 свердловских муниципалитетов. От каждой территории включены от двух до семи объектов (в малых городах поменьше, в крупных – побольше), которые предлагается благоустроить. Общее количество претендентов от региона – 149.

Больше всего проектов В Нижнем Тагиле на голосование выдвинуты четыре проекта: площадь перед зданием машиностроительного техникума по проспекту Вагоностроителей, 14 а; территория у многоквартирных домов №№ 5, 7, 11 по проспекту Строителей, парк в микрорайоне Рудник им. III Интернационала и Ленинградский проспект (от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского – нечетная сторона). – Мы заинтересованы, чтобы город благоустраивался, становился лучше и красивее. Но он у нас территориально сильно разбросан, и бывает сложно, например, убедить жителя Вагонки отдать голос за территорию на Вые или Гальянке. Еще раз обращаю внимание, что от итогов голосования зависит развитие муниципалитета в целом. Надеюсь, горожане меня услышат, – сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В Екатеринбурге жителям на выбор представлены пять проектов: парк им. Чкалова на улице Патриса Лумумбы, парк 50-летия ВЛКСМ по улице Ясной, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова и парк им. Ф. Энгельса на перекрестке улиц Малышева и Бажова. В Первоуральске – тоже пять проектов: набережные Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) и пруда в районе улицы Комсомольской в поселке Кузино, территория между домом № 9 по ул. Сакко и Ванцетти и детским садом № 16 в микрорайоне Талица, территория в районе сельской администрации села Новоалексеевского и Парк Победы по улице Партизан в поселке Новоуткинске. Больше всего проектов нынче выдвинул Каменск-Уральский – шесть. Это Байновский сад, парк в поселке Северном, бульвар Славского, парк в поселке Силикатном, территория у Театра драмы и аллея по улице Строителей, включая сквер у школы № 5.

– Муниципальные власти постарались максимально учесть все пожелания людей. Сначала собрали предложения от жителей. Из них выбрали для голосования территории, которые предлагались чаще всего. Далее из них составили шорт-лист и выдвинули на итоговое голосование. Со всеми проектами свердловчане смогли предварительно ознакомиться на официальных сайтах администраций и через СМИ. Сейчас им осталось только сказать свое решающее слово, то есть определить победителя, – пояснил Николай Смирнов.

Парк культуры и отдых в Богдановиче, открывшийся в прошлом году после благоустройства, на днях был признан Минстроем России одной из лучших муниципальных практик. Проект рекомендован к использованию в других регионах. Фото: предоставлено порталом "Типичный Богданович"

По итогам голосования победителем признается только один проект от муниципалитета, на реализацию которого в 2024 году выделят средства. К сентябрю текущего года администрации должны будут подготовить проектно-сметную документацию с ценовой экспертизой своего проекта-победителя и передать ее в областное министерство ЖКХ.

Рекорд В 2022 году активнее всех голосовали жители Волчанска: проект благоустройства городской набережной поддержали 85 процентов горожан.

Проекты, не вошедшие в число лидеров, муниципальные власти могут реализовать за счет собственных средств. Если такой возможности нет, их можно выдвинуть на рейтинговое голосование повторно, в следующем году.

– Благодаря активной позиции жителей в регионе уже благоустроены 1 900 объектов. Нет ни одного муниципалитета, где бы эта работа не проводилась. Хочется, чтобы красивых, уютных мест отдыха, современных детских и спортивных площадок было еще больше. Поэтому призываю всех свердловчан принять участие в голосовании. Благоустройство территорий, где вы живете – в ваших руках, – напоминает Николай Смирнов.

Проголосовать можно также через портал «Госуслуги»;

через портал 66.gorodsreda.ru ;

; через федеральный портал za.gorodsreda.ru;

с помощью волонтеров. Волонтер на планшете продемонстрирует вам перечень территорий, участвующих в голосовании. Затем предложит пройти авторизацию с помощью мобильного номера телефона или через Госуслуги. После этого вы сможете выбрать из перечня одну территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь, или дизайн-проект для реализации. Волонтеры будут работать весь период голосования в торговых центрах, МФЦ, образовательных учреждениях, на общественных территориях, предложенных для голосования. Они будут одеты в специальные жилеты с логотипом нацпроекта «Жилье и городская среда». Общение с волонтером займет не более семи минут.