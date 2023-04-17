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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 апреля 2023, 11:40

Летний парк "Уралмаш" лидирует в голосовании по благоустройству территорий в Екатеринбурге

  Олеся Касперович
Голосование продлится до конца мая

Свердловчане выбирают территории, которые благоустроят в следующем году. Фото: Павел Ворожцов

Пять территорий Екатеринбурга претендуют на благоустройство в 2024 году. За первые два дня голосования в лидеры проекта вышел летний парк "Уралмаш" в Орджоникидзевском районе города. За него проголосовали уже 2 416 человек.

Следующий объект, получивший максимальную поддержку, — это парк имени Чкалова на улице Патриса Лумумбы. Его поддержали 2 158 голосов.

За остальные парки проголосовало менее тысячи участников. Так, за парк имени 50-летия ВЛКСМ сейчас отдано 688 голосов, 400 голосов — за парк имени Ф. Энгельса и всего 137 — за сквер по улице Титова, такие данные опубликованы на платформе "Городская среда". 

По итогам проведенного ранее опроса жителей столицы Урала именно эти пять территорий вошли в шорт-лист голосования. В прошлом году парк "Уралмаш" также участвовал в голосовании и с минимальным отрывом проиграл второй очереди Преображенского парка в Академическом.

Голосование для жителей Екатеринбурга и области в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) стартовало 15 апреля 2023 года на платформе "Городская среда". К каждой общественной территории прикреплена информация, с которой можно ознакомиться, а затем отдать свой голос одному из объектов.

Напомним, "Формирование комфортной городской среды" — это федеральный проект, благодаря которому новое развитие получают муниципалитеты на всей территории страны.

Рейтинговое голосование продлится до 31 мая 2023 года. Свердловчане определят, какой объект из предложенных будет благоустроен в 2024 году в первую очередь.

Ранее Свердловская область была включена в число российских лидеров по качеству городской среды.

Областная газета Свердловской области

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