Парк культуры и отдыха Богдановича стал одним из лучших среди проектов благоустройства в России

Парк культуры и отдыха Богдановича вошел в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства Минстроя России. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочих визитов лично проинспектировал его реконструкцию, сообщает департамент информационной политики региона.
В 2021 году территория победила в рейтинговом голосовании федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
"Богдановичский проект стал одним из лучших в России, опередив многие территории. Всего в Минстрой России поступило 367 заявок из 84 регионов. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией отобран 61 лучший проект, все они включены в федеральный реестр", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По его словам, при отборе проектов оценивается их влияние на улучшение качества городской среды, качество реализации проекта, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.
В основу идеи благоустройства парка в Богдановиче легли образы двух магистралей, которые проходят через город — железнодорожной Транссибирской и Сибирского тракта. Пространство зонировано: есть места для тихого отдыха, занятий спортом, аттракционов и детского отдыха, для прогулок и массовых мероприятий.
В ходе рабочих визитов в Богданович Евгений Куйвашев отмечал, что "приоритетом нашей работы является повышение качества жизни людей в каждом конкретном муниципальном образовании Свердловской области".
В 55 муниципалитетах Среднего Урала 15 апреля стартовало рейтинговое онлайн-голосование за объекты благоустройства 2024 года. Оно организовано в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Проголосовать могут все свердловчане старше 14 лет до 31 мая включительно на единой федеральной платформе, а также на портале Госуслуги в разделе "Общественное голосование". В крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей в брендированной одежде работают волонтеры проекта. Они помогают всем желающим сделать свой выбор при помощи специального приложения.
Напомним, за объекты благоустройства-2024 проголосовали больше 40 тысяч свердловчан.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».