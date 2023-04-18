В Екатеринбурге 1 мая заработают фонтаны

Фонтаны в Екатеринбурге начнут работать 1 мая. Фото: Галина Соловьева

Сезон фонтанов начнется в столице Урала 1 мая, об этом в своем telegram-канале сообщает глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Одним из первых будет запущен фонтан "Каменный цветок", расположенный на площади Труда. Также включат фонтаны на главной пешеходной улице Екатеринбурга — Вайнера, у памятника изобретателю и создателю радио А. С. Попову, в сквере за Театром оперы и балета.

"Полюбоваться игрой водных струй можно будет и в Ботаническом микрорайоне, на бульваре Архитектора Малахова", — написал Алексей Орлов.

Позже всех будет открыт музыкальный фонтан в Историческом сквере. Его запустят ко Дню города после обновления.

Напомним, в августе Екатеринбург отметит 300-летний юбилей, в конце июня в столице Урала планируют открыть стелу "Город трудовой доблести".