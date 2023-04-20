В Гарях появится новый парк

Как сообщили в областном МинЖКХ, основные работы по благоустройству парка будут выполнены в этом году. Фото: Администрация Гаринского ГО.

В канун Дня местного самоуправления глава Гаринского городского округа Сергей ВЕЛИЧКО поделился с «ОГ» приятной новостью: в поселке Гари – административном центре муниципалитета – с мая начнется благоустройство нового парка. Стоимость проекта – 39 млн рублей, средства будут выделены из областного бюджета. Это еще один подарок региональных властей к 400-летнему юбилею поселка, который будет отмечаться в июле текущего года.

Новый парк площадью более гектара появится на въезде в Гари, рассказал Сергей Величко. Земельный участок под него уже готов. Проект рассчитан на два года, на его реализацию муниципалитет уже получил 18 млн рублей, еще 31 млн поступят в следующем году.

– Парк рассчитан на жителей разных возрастов. В нем будет зона тихого отдыха для пожилых людей, три спортивных и одна детская площадки – для молодежи. В центре – небольшой фонтан. Конечно, будут скамейки, урны, общественные санузлы, уличное освещение и прочее. Подрядчик приступит к работам в мае. Мы очень рады такому подарку, – сказал глава.

Сергей Величко также сообщил, что в Гарях завершилось строительство туристической базы стоимостью 84 млн рублей (см. «ОГ» №49 от 10.03.2023 г.). Проект реализован по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Туристов ждут девять комфортабельных модульных домиков, баня, административный корпус. Сейчас строители готовят площадку для хранения техники (снегоходов, лодок, машин и пр.) и подъездные пути. К июню эти работы планируется завершить.

Кроме этого, в Гарях завершается ремонт местного краеведческого музея с уникальной коллекцией археологических находок. Сотрудники приводят в порядок экспонаты, меняют витрины, стеллажи и выставочные стенды. Средства на обновление музея в сумме 2,5 млн рублей были выделены по нацпроекту «Культура». Работы завершатся ко Дню Победы.

Скоро в Гари придет новый буксир стоимостью 50 млн рублей. Средства на него были выделены из областного бюджета по поручению губернатора. Судно построила компания из Омска, длина его борта – 20 метров (см. «ОГ» №3 от 10.01.2023 г.).

– Две недели назад совместно с директором муниципального речного предприятия «Пристань Гари» Федором Зыковым ездили туда, буксир стоит на стапеле, он загрунтован и ждет покраски. Как только теплая погода установится окончательно, судостроители начнут красить. В минусовые температуры этого делать нельзя – покрытие потрескается. В мае судно отправят к нам по рекам и каналам. Дату прибытия буксира сообщим дополнительно, – сказал Сергей Величко.