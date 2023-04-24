Во вторник энергетики испытают теплосети Екатеринбурга максимальной температурой

В период испытаний температура воды в трубах будет повышена до 115 градусов. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге 25 апреля энергетики проведут испытания тепловых сетей максимальной температурой в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Испытания трубопроводов проведут с 08:00 до 16:00 в Кировском, Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах, а также в микрорайонах Ботанический и Синие Камни, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Температура воды в трубах повысится до 115 градусов, она будет подаваться по "зимнему графику". В жилых домах, где есть неисправные системы регулирования, отключат отопление с 17:00 24 апреля до 16:00 25 апреля. Таже горячую воду и отопление ограничат в школах, детских садах и больницах. В остальных домах системы отопления должны быть открыты, отмечают энергетики.

Во время проведения испытаний к контролю состояния сетей и обеспечению безопасности граждан привлекаются МЧС, ГИБДД, коммунальные службы районов и оперативные бригады ЕТК.

Управление ЖКХ администрации Екатеринбурга напоминает, что во время проведения испытаний следует активно проветривать помещения, не приближаться к местам парения на улице, не передвигаться по затопленным дорогам и тротуарам, не подходить к машинам, которые припаркованы в зоне разлива. Рекомендуется не оставлять транспорт на тепловых камерах, люках и у трубопроводов, необходимо провести беседы с детьми об опасности игр вблизи теплосетей.

В случае повреждения на теплосетях в Екатеринбурге сообщить по телефонам: 005 или (343) 222-3-005; (343) 329-33-01.

Напомним, с 16 мая опрессовки начнутся в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском.