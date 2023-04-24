Свердловская область присоединилась к Всероссийскому субботнику

В экологической акции принимают участие все свердловские муниципалитеты. Фото: газета "Народное слово"

Весенние субботники провели на объектах нацпроекта "Жилье и городская среда" в свердловских городах. Уборка прошла на благоустроенных площадках, а также на территориях, где только запланированы строительные работы в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"По сложившейся традиции в этот весенний период, накануне майских праздников, на Среднем Урале проходит месячник чистоты. И то, что трудовые коллективы предприятий, школьники, студенты, представители общественных организаций и обычные неравнодушные жители вышли на уборку именно этих городских общественных пространств, не удивительно. Многие из них благодаря реконструкции по нацпроекту уже стали настоящими точками притяжения и излюбленными местами отдыха горожан. За другие объекты люди проголосовали в прошлом году, и сегодня для них важно подготовить эти территории к будущему преображению", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В Екатеринбурге жители и депутаты гордумы привели в порядок летний парк "Уралмаш". Он лидирует в рейтинговом голосовании территорий для благоустройства на 2024 год. Также уборка проводится в екатеринбургских парках, скверах и на набережной, которые были ранее благоустроены.

Жители Верхнего Тагила не стали изменять традиции и, выйдя на субботник, очистили улицу Ленина, в этом году ее готовятся изменить.

"Когда ты убрал грязь после зимы, то уже не будешь мусорить. А если сделал это с хорошим настроением и вместе с соседом, значит, складывается правильная команда людей, которые любят свой двор, поселок, город", — рассказал глава Верхнего Тагила Василий Кириченко.

В Полевском горожане прибрали Парк Победы, для города это знаковое место. В нем расположены стела воинам Великой Отечественной войны, Центр культуры и народного творчества и спортивный центр. Парк Победы участвует в голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды". В марте текущего года здесь начался первый этап благоустройства. В парке будет создана аллея Славы и площадь для массовых мероприятий. Кроме этого, в Полевском готовятся провести еще один субботник — на территории парка-дендрария, который обновили в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Жители Богдановича очистили площадь Мира, на прилегающих территориях которой начался первый этап благоустройства. Рядом с литературным музеем, Богдановичским политехникумом, Деловым и культурным центром, городской администрацией обустроят пространства для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. Будут созданы детские и спортивные площадки, зона фуд-корта.

Субботники проходят во всех свердловских муниципалитетах. Участие в экологических акциях принимают жители и волонтеры инициированного президентом страны Владимиром Путиным нацпроекта "Жилье и городская среда". Добровольцы помогают в уборке улиц, парков, набережных и площадей, общаются с горожанами, рассказывая им об объектах благоустройства, за которые можно проголосовать.

Благодаря работе волонтеров почти 200 тысяч свердловчан стали участниками Всероссийского рейтингового голосования за объекты благоустройства-2024 по проекту "Формирование комфортной городской среды". Проголосовать уральцы могут на портале Госуслуг, с помощью волонтеров, на сайте 66.gorodsreda.ru представлена инструкция.

Напомним, активнее всего за объекты благоустройства голосуют жители Верхней Туры.

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