Ответственность в одни руки

Всего на территории Свердловской области работают шесть газоснабжающих организаций, им и доверят обслуживание и ремонт оборудования в жилых домах. Фото: Павел Ворожцов.

С 1 сентября 2023 года заниматься техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования в жилых зданиях и квартирах сможет лишь та организация, которая поставляет в дом голубое топливо. Это позволит сосредоточить обслуживания и ремонт в одних руках, повысит безопасность использования газа в быту. В нашем регионе таких компаний всего шесть. С ними и предстоит заключить договоры на обслуживание управляющим компаниям, ТСЖ, гражданам. Наличие такого договора станет обязательным условием газоснабжения.

Пока, как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, разные квартиры в одном доме могут обслуживать разные организации, при этом в целом никто не несет ответственность за безопасность газоснабжения.

Министр пояснил, что с 1 сентября исключительное право проводить техническое обслуживание и ремонт газового оборудования переходит к организации, поставляющей газ в здание. На сегодня в Свердловской области работает всего шесть газораспределительных компаний. Это ГАЗЭКС, «Екатеринбурггаз», «Регионгаз-инвест», «Альфастрой», «Газовые сети» и «Газпром газораспределение Екатеринбург». И только с ними управляющие компании, ТСЖ, собственники жилья и наниматели должны заключать договоры на техобслуживание и ремонт. Те, у кого имеется соглашение с «иной специализированной организацией», должны его расторгнуть и до 1 января 2024 года перезаключить в соответствии с требованиями нового закона.

– Решение о наделении газораспределительных организаций указанным правом обусловлено стремлением изменить сложившуюся негативную практику оказания услуг по обслуживанию и ремонту газового оборудования иными специализированными организациями, – объяснили «Областной газете» в компании «Екатеринбурггаз». – Анализ ситуации выявил снижение качества оказания этого вида услуг в жилищном фонде, а также рост связанных с этим аварийных ситуаций и происшествий. Зачастую наши бригады вынуждены выезжать на утечки газа после вмешательства сторонних организаций и ликвидировать их последствия.

Как отмечают эксперты, из-за отсутствия техобслуживания, несвоевременного ремонта оборудования и его замены случаются аварии, в том числе с человеческими жертвами. Чтобы этого не случалось, ответственность за состояние газораспределительной системы в здании, плит и отопительных котлов в жилище должна нести специализированная компания, которая поставляет голубое топливо. У нее для этого имеются квалифицированные кадры и опыт работы.

Кроме того, по мнению специалистов, обилие фирм, готовых проверять исправность газовых плит и котлов в домах, ремонтировать их и менять в случае аварий, создает сложности в выявлении виновных и привлечении их к ответственности. Серьезной помехой в обеспечении безопасности газоснабжения является и отказ потребителей от заключения договоров на обслуживание оборудования. По новым правилам наличие договора станет обязательным условием газоснабжения.

– К сожалению, ни один закон не способен полностью исключить человеческий фактор – неосторожность граждан при пользовании газом, – говорит екатеринбургский юрист Дмитрий Новосёлов. – Но новые правила позволят существенно снизить риски взрывов и пожаров. А вот проблему доступа газовиков в помещение, если собственник отказывается их впускать, закон не решил. В многоквартирных домах из-за этого страдают соседи недобросовестных пользователей, так как газ в целях безопасности отключается по всему стояку. Будем надеяться, что законодатель снимет и эту проблему.

ССЫЛКА НА ЗАКОН Федеральный закон № 71-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации» от 18.03.2023 года Вступает в силу с 1 сентября 2023 года.