В селе Шурала запустили газопровод, который жители загадали в «капсуле времени»

Фото: газета "Звезда"

В селе Шурала Невьянского городского округа запустили в эксплуатацию газопровод, который обеспечит газом более 500 жилых домов. В запуске принял участие министр энергетики и ЖКХ региона Николай СМИРНОВ. Голубое топливо давно было мечтой сельчан: в 2016 году, во время празднования 300-летнего юбилея поселка, шуралинцы написали такое пожелание и поместили его в капсулу времени, открыть которую потомки должны через полвека. Но желание сбылось гораздо раньше – всего через семь лет.

Решение о строительстве газовой инфраструктуры в Шурале губернатор Евгений Куйвашев принял в 2020 году. На эти цели из областного и местного бюджетов было направлено 57 млн рублей. Длина газопровода – около 20 км, он позволит обеспечить экологически чистым и экономичным топливом весь поселок – это 516 домов, а также Дом культуры, ФАП и храм.

Событие для жителей села стало, без преувеличения, долгожданным. По такому случаю в Шурале устроили праздник с выступлением творческих коллективов. Под аплодисменты местных жителей министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов зажег символический факел, ознаменовавший пуск газа:

– По инициативе губернатора действует расширенный список льготников на подключение к газу. Обращайтесь в свою администрацию, подавайте заявки, и при наличии готовой инфраструктуры «голубое» топливо в ваши дома будет оперативно проведено. Будущую зиму вы точно будете с газом, – сказал Николай Смирнов.

Также министр побывал в гостях у Михаила Серебрякова, в чей дом природный газ пришел в числе первых. Мужчина признался, что теперь наконец-то забудет о печном отоплении. – Этого события мы ждали по сути всю жизнь, – поделился шуралинец.

Кроме Михаила Серебрякова, вчера газ появился еще у 45 шуралинских семей, чьи дома были газифицированы по программе социальной газификации. Как рассказал глава округа Александр Берчук, программа пользуется спросом. От шуралинцев поступило 244 заявки, по 194 из которых уже заключены договоры. Всего с 2016 по 2022 год в Невьянском городском округе за счет средств областного и местного бюджетов было построено пять объектов газораспределительной сети общей протяженностью более 50 км. Общий объем вложенных средств составил 140 млн рублей.

Подробнее о субсидиях на догазификацию - здесь.