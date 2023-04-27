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Общество / Благоустройство и ЖКХ
27 апреля 2023, 18:12

В Свердловской области началась реконструкция Северо-Волчанского водозаборного узла

Северо-Волчанский водозаборный узел

Завершить реконструкцию Северо-Волчанского водозаборного узла планируют в 2024 году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Волчанске начались работы по реконструкции Северо-Волчанского водозаборного узла. На модернизацию из федерального бюджета по заявке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было выделено 620 миллионов рублей.

Модернизация узла проводится в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". После реконструкции объекта качественной питьевой водой будут обеспечены 8 тысяч жителей Волчанска, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сейчас на объекте готовится строительная площадка, подрядчики привозят необходимое для работ оборудование и материалы.

"В Северо-Волчанском водозаборном узле четыре эксплуатационных и одна наблюдательная скважины. В будущем часть рабочих скважин будет реконструирована, другая часть перейдет в резерв. Также возведут новые здания насосных станций, построят резервуары для хранения чистой и промывной воды. Старые здания и сооружения водозаборного узла будут демонтированы. Завершить работы планируется в 2024 году", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

На станции установят оборудование, с помощью которого вода будет проходить несколько степеней очистки. Это позволит обеспечить жителей водой самого высокого качества.

Стоимость работ оценивается в 697 миллионов рублей, из них 620 млн выделено из федерального бюджета, 47 млн — из областного, 20 млн — из местного.

Ранее Евгений Куйвашев отмечал, что к 2024 году обеспеченность питьевой водой нормативного качества, подаваемой из централизованных систем, повысится с 78,3% до 79,2% жителей.

Напомним, губернатор Свердловской области утвердил программу модернизации коммунальной инфраструктуры региона. 

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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