Больше 374 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства

Онлайн-голосование проходит в 55 свердловских муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов

Больше 374 тысяч жителей Свердловской области проголосовали за объекты благоустройства на 2024 год. Лидирует Волчанский городской округ, набравший по количеству голосов около 250%. На втором месте Верхняя Тура (183%), далее Арамиль (178%), Среднеуральск (130%) и Верхний Тагил (121%), сообщает департамент информационной политики региона.

"Хочу напомнить и обратить особое внимание на то, что легитимным голосование признается только в том случае, если в целом по городскому округу участниками кампании стало не менее 25% жителей старше 14 лет. Это главное условие. И только в этом случае муниципалитеты могут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов для обустройства площадок-победителей", — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Онлайн-голосование проходит в 55 свердловских муниципалитетах. На выбор жителей представлено 149 общегородских пространств.

В Волчанске большинство жителей (4 589 человек) проголосовали за благоустройство городской набережной по улице Волчанской. В Верхней Туре лидирует территория от Центральной площади до парка Победы — Мемориала Славы. За это пространство отдано 2 611 голосов. В Арамиле наибольшее число голосов — 2 864 — набрал парк "Левобережье". В Среднеуральске 6 260 человек проголосовали за территорию на улицах Уральской — Ленина, где планируется создание парка Чемпионов. В Верхнем Тагиле лидирует улица Ленина, за ее благоустройство голоса отдали 2 492 жителя. Большинство других свердловских муниципалитетов набрали более 50% от необходимого числа голосов.

В Екатеринбурге за объекты будущего благоустройства голоса отдали 46,8 тысячи горожан. С большим отрывом лидирует летний парк "Уралмаш", предпочтение ему отдали 22 452 человека. За него с помощью волонтеров проголосовал и председатель Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) Абдуль-Куддус Ашарин. Он отметил, что волонтеры работают в мечетях.

"Проголосовал за летний парк "Уралмаш", потому что Кировградская улица на Уралмаше была первым местом, где я жил, когда приехал в Свердловск. Чем больше будет парков, чем больше будет зон для отдыха, тем будет лучше", — рассказал журналисту "Областной газеты" Абдуль-Куддус Ашарин.

Фото: Павел Ворожцов

За летним парком "Уралмаш" в Екатеринбурге следуют парк Чкалова (8 758), парк 50-летия ВЛКСМ (7 792), парк Энгельса (5 739) и сквер имени Титова (2 099).

Напомним, что с 15 апреля свердловчане участвуют в голосовании за объекты благоустройства городского пространства. Голосование проходит на платформе "Городская среда" до 31 мая включительно в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Объект, который получит наибольшее количество голосов, будет благоустроен в 2024 году в первую очередь, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Еще по теме:

Летний парк "Уралмаш" лидирует в голосовании по благоустройству территорий в Екатеринбурге

За объекты благоустройства — 2024 проголосовали больше 40 тысяч свердловчан

Для организации Всероссийского голосования за объекты благоустройства приглашали волонтеров Свердловской области