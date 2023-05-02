В Свердловской области на 80% выполнен поставленный губернатором план по возведению газовой инфраструктуры до 2025 года

На Среднем Урале на 80% выполнен план по строительству газовой инфраструктуры, предусматривающий создание возможности подключения газа для 71 тысячи частных домов до 2025 года. Такую задачу поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Уже сейчас в регионе создана техническая возможность для подключения к построенным газовым сетям для 57,2 тысяч домов.
"Таким образом, план по газификации, который поставил губернатор, перевыполняется", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В рамках программы по газификации, которая была объявлена Президентом России Владимиром Путиным, предусмотрено бесплатное подведение газовой трубы к границам участка заявителя.
До 2028 года в Свердловской области планируют создать техническую возможность для присоединения к газовым сетям для 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи такая возможность должна быть обеспечена до конца 2024 года.
Сейчас на подключение к газу в рамках президентской программы подано 68 тысяч заявок. Документы можно направить через порталы Госуслуг, единого оператора газификации, в личном кабинете заявителя на сайте и в офисе газораспределительной организации, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Также в регионе по инициативе Евгения Куйвашева действует расширенный пакет мер соцподдержки при газификации. Уральцы, с учетом имущественного положения, могут получить до 250 тысяч рублей компенсации на подключение к голубому топливу.
Свердловская область находится среди регионов-лидеров, где предоставляются меры поддержки для газификации индивидуальных домов. Об этом на совещании с членами Правительства РФ, которое провел Президент России Владимир Путин, сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.
В соответствии с законами Свердловской области субсидии на выполнение работ по газификации частных домовладений предоставляются:
- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
- мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет. В случае смерти гражданина, имеющего право на льготу, право переходит вдове (вдовцу);
- гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости или инвалидности либо социальная пенсия по инвалидности;
- всем работникам муниципальных и государственных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах (работникам бюджетной сферы);
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий. В случае смерти гражданина, имеющего право на льготу, право переходит вдове (вдовцу);
- членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, в случае неиспользования лицами, указанными в п. 5, права на использование этой льготы;
- многодетным семьям.
В Свердловской области многодетные семьи для газификации дома могут использовать региональный материнский капитал.
Субсидия выделяется:
- на компенсацию до 90% затрат на подключение дома к газопроводу. Собственник самостоятельно оплачивает все работы и предоставляет документы о расходах в территориальные органы социальной политики. После этого заявителю перечисляют субсидию;
- на освобождение до 90% от затрат на присоединение жилого дома к газовым сетям. Собственник предоставляет договор на выполнение работ с подрядчиком. Органы социальной политики перечисляют средства на счет подрядной организации.
Размер субсидии определяется в зависимости от совокупного семейного дохода:
- до 250 тысяч рублей могут получить семьи, где совокупный доход не превышает один минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
- до 175 тысяч рублей перечисляется семьям, где совокупный доход составляет от 1 до 2 МРОТ;
- 100 тысяч рублей положены семьям, где совокупный доход превышает 2 МРОТ.
По инициативе губернатора Евгения Куйвашева жители Свердловской области могут получить компенсацию затрат на покупку газового оборудования и его установку.
Напомним, новый газопровод запущен в Невьянском городском округе.
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