В Свердловской области на 80% выполнен поставленный губернатором план по возведению газовой инфраструктуры до 2025 года

В Свердловской области действует расширенный пакет мер соцподдержки при газификации. Фото: Полина Зиновьева

На Среднем Урале на 80% выполнен план по строительству газовой инфраструктуры, предусматривающий создание возможности подключения газа для 71 тысячи частных домов до 2025 года. Такую задачу поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Уже сейчас в регионе создана техническая возможность для подключения к построенным газовым сетям для 57,2 тысяч домов.

"Таким образом, план по газификации, который поставил губернатор, перевыполняется", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В рамках программы по газификации, которая была объявлена Президентом России Владимиром Путиным, предусмотрено бесплатное подведение газовой трубы к границам участка заявителя.

До 2028 года в Свердловской области планируют создать техническую возможность для присоединения к газовым сетям для 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи такая возможность должна быть обеспечена до конца 2024 года.

Сейчас на подключение к газу в рамках президентской программы подано 68 тысяч заявок. Документы можно направить через порталы Госуслуг, единого оператора газификации, в личном кабинете заявителя на сайте и в офисе газораспределительной организации, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также в регионе по инициативе Евгения Куйвашева действует расширенный пакет мер соцподдержки при газификации. Уральцы, с учетом имущественного положения, могут получить до 250 тысяч рублей компенсации на подключение к голубому топливу.

Свердловская область находится среди регионов-лидеров, где предоставляются меры поддержки для газификации индивидуальных домов. Об этом на совещании с членами Правительства РФ, которое провел Президент России Владимир Путин, сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

В соответствии с законами Свердловской области субсидии на выполнение работ по газификации частных домовладений предоставляются: малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;

мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет. В случае смерти гражданина, имеющего право на льготу, право переходит вдове (вдовцу);

гражданам, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости или инвалидности либо социальная пенсия по инвалидности;

всем работникам муниципальных и государственных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах (работникам бюджетной сферы);

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий. В случае смерти гражданина, имеющего право на льготу, право переходит вдове (вдовцу);

членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, в случае неиспользования лицами, указанными в п. 5, права на использование этой льготы;

многодетным семьям. В Свердловской области многодетные семьи для газификации дома могут использовать региональный материнский капитал. Субсидия выделяется: на компенсацию до 90% затрат на подключение дома к газопроводу. Собственник самостоятельно оплачивает все работы и предоставляет документы о расходах в территориальные органы социальной политики. После этого заявителю перечисляют субсидию;

на освобождение до 90% от затрат на присоединение жилого дома к газовым сетям. Собственник предоставляет договор на выполнение работ с подрядчиком. Органы социальной политики перечисляют средства на счет подрядной организации. Размер субсидии определяется в зависимости от совокупного семейного дохода: до 250 тысяч рублей могут получить семьи, где совокупный доход не превышает один минимальный размер оплаты труда (МРОТ);

до 175 тысяч рублей перечисляется семьям, где совокупный доход составляет от 1 до 2 МРОТ;

100 тысяч рублей положены семьям, где совокупный доход превышает 2 МРОТ. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева жители Свердловской области могут получить компенсацию затрат на покупку газового оборудования и его установку.

Напомним, новый газопровод запущен в Невьянском городском округе.

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