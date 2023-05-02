МинЖКХ призвало региональных операторов помочь свердловчанам с вывозом мусора для сохранения противопожарной безопасности

В регионе активно проводятся субботники. Фото: Алексей Кунилов

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области призывает глав муниципалитетов помочь жителям в уборке территорий, а региональных операторов — в вывозе мусора. Данные меры необходимы для профилактики пожаров, сообщает департамент информационной политики региона.

В минувшие выходные жители Среднего Урала наводили в своих городах и селах порядок на улицах. Уборку свердловчане проводили в том числе чтобы обезопасить территорию от возникновения пожаров. В начале последней недели апреля в регионе из-за пожаров пострадали сразу несколько населенных пунктов. Распространению огня способствовало наличие большого количества неубранной сухой травы.

В областном министерстве энергетики и ЖКХ рекомендуют продолжать субботники в населенных пунктах. Также местным властям необходимо провести мониторинг ситуации и убедить хозяев расчистить придомовые территории от сухостоя и мусора, кто еще этого не сделал. Также на контроле вопросы качества уборки общественных пространств и придорожных территорий, которые проводят подрядные организации.

Регоператорам предложено помочь муниципалитетам в вывозе мусора. Особое внимание после субботников необходимо уделить транспортировке крупногабаритных отходов с контейнерных площадок. Речь идет о сухих ветках, которые могут стать причиной возгорания.

Также министерство обратилось к региональным операторам с просьбой помочь с вывозом отходов, не относящихся к ТКО, тем населенным пунктам, где случились пожары.