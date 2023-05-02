Накануне Дня Победы в Екатеринбурге приведут в порядок более 130 объектов воинской славы

Все мемориалы — символы Победы будут приведены в порядок к празднику 9 мая. Фото: Полина Зиновьева

В канун Дня Победы в Екатеринбурге приводят в порядок памятники и мемориальные комплексы, являющиеся символами Победы в Великой Отечественной войне. Субботники будут проведены на 130 объектах воинской славы.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня был помыт памятник уральским воинам-спортсменам — участникам Великой Отечественной войны, который расположен в Ленинском районе Екатеринбурга. Монумент высотой 7,5 метров установлен на аллее Дворца спорта по улице Большакова, 90. Это композиция из трех фигур воинов-лыжников, созданная скульпторами Константином Грюнбергом и мастером спорта Владимиром Говорухиным, а также архитектором Александром Истратовым.

"Памятник высокий, поэтому для его помывки работники подрядной организации используют автовышку и аппарат высокого давления. Сначала они нанесли специальное моющее средство на скульптуру, а затем промыли ее водой под давлением", — рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Капустин.

Кустарникам возле памятника уже выполнена омолаживающая обрезка, а 4 мая на клумбах перед монументом будут высажены цветы. Следующий памятник, посвященный подвигам уральцев-участников Великой Отечественной войны, будет вымыт в поселке Совхозный.

В целом по распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова будут приведены в порядок накануне Дня Победы более 130 объектов воинской славы.

Ранее власти Екатеринбурга рассказали о мероприятиях ко Дню Победы.