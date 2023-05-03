В Сосьве строители приступили к активным работам на площадке будущего жилого дома

Многоквартирный дом в Сосьве возводят по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Активные работы начались на строительной площадке в Сосьве, где по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет возведен многоквартирный дом для пострадавших от пожара жителей.

На огороженной строительной площадке началась разработка котлована. На месте работают два экскаватора, пять самосвалов и автокран. Заказчиком работ является управление капитального строительства Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

Строительная площадка будущего дома подключена к восстановленной электросетевой инфраструктуре Сосьвы. Энергетики Серовских электрических сетей филиала "Россети Урал" — "Свердловэнерго" запитали временные объекты, которые нужны для возведения 60-квартирного дома. Строительство объекта началось.

"Специалисты компании "Россети Урал" находятся в плотном взаимодействии с органами власти по вопросам обеспечения жителей Сосьвы жильем. Они оперативно решают вопросы по строительству новой электросетевой инфраструктуры и подключению к ней жилых построек. В кратчайшие сроки для полного возобновления электроснабжения уцелевших домов в поселке Сосьва энергетики восстановили более четырех километров линий электропередачи 6-0,4 кВ, произвели замену почти 50 опор ЛЭП. Специалисты "Россети Урал" также оказали помощь по восстановлению сетевого оборудования, принадлежащего муниципалитету", — рассказали в компании "Россети Урал".

Губернатор Евгений Куйвашев поручил оперативно начать возведение многоквартирного дома и модульных индивидуальных домов для погорельцев из Сосьвы. Жилье для людей, потерявших кров, планируют возвести в течение сезона. Под строительство выбран участок по адресам Фадеева, 93 и Митина, 144а.

Ранее мусульмане Екатеринбурга отправили две машины гуманитарной помощи погорельцам Сосьвы.

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