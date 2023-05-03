Беречь память и памятники

В Артемовском рабочие отремонтировали и покрасили памятник «Артемовцам, ковавшим победу на фронте и в тылу», который установлен в сквере Победы. Фото: Газета «Егоршинские вести»

В канун 9 Мая в регионе приводят в порядок мемориалы павшим в годы Великой Отечественной войны, скверы и аллеи Славы. Как сообщили в областном МинЖКХ, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» уже благоустроены 12 общественных территорий в Артемовском, Серове, Березовском, Нижнем Тагиле, Ревде и других муниципалитетах. Активно участвуют в этой работе волонтеры.

– Реконструкция, восстановление и содержание в надлежащем состоянии объектов, связанных великим подвигом наших земляков, – наш долг и святая обязанность. Их дети, внуки и правнуки, наша молодежь – должны знать настоящую историю своей страны и ее героев, – прокомментировал «Областной газете» глава регионального МинЖКХ, которое курирует благоустройство общественных пространств, Николай Смирнов.

Так, в Полевском с апреля благоустраивают Аллею Славы в южной части города. Также обновляют мемориал воинам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в северной его части.

– Центром Аллеи Славы станет красная звезда из гранитной плитки, а также восемь барельефов Героев Советского Союза – жителей Полевского. Малые архитектурные формы – скамейки, фонари – также будут стилизованными,- рассказал глава города Константин Поспелов.

Справка С 2017 года при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в муниципалитетах региона восстановлено 36 воинских захоронений, установлено 28 мемориальных знаков, на мемориалы нанесено 147 имен погибших при защите Отечества. Средства в сумме более 80 млн рублей были выделены из федерального и областного бюджетов.

В поселке Половинный под Верхним Тагилом этим летом обустроят сквер Памяти Героев. В порядок приведут площадку перед Мемориалом памяти павшим воинам, сделают пешеходные дорожки и освещение, оборудуют зоны отдыха для старшего поколения и для отдыха и занятий спортом молодежи.

– В позапрошлом году обновленная площадь Победы открылась в самом Верхнем Тагиле, в этом году эстафету принял Половинный. Это места нашей исторической памяти, и, если они будут неухоженными, как мы сможем воспитать патриотизм у подрастающего поколения? – считает глава Верхнего Тагила Василий Кириченко.

По всей области проходят традиционные «косметические» ремонты мемориалов и памятников. Их моют и чистят, меняют разбитую плитку, окашивают траву и красят оградки. На самых крупных объектах используют спецтехнику. К примеру, в Екатеринбурге для помывки памятника уральским воинам-спортсменам – участникам Великой Отечественной войны высотой 7,5 метра, который установлен на аллее Дворца спорта, коммунальщики использовали автовышку и аппарат высокого давления.

– Сначала нанесли специальное моющее средство на скульптуру, а затем промыли ее водой под давлением. Кроме того, при помощи растворителя оттирают оставленные вандалами надписи, нанесенные маркером и красками, – рассказал заместитель главы администрации Ленинского района Владимир Капустин. Он отметил, что в общей сложности субботники пройдут на 130 объектах воинской славы.

Фото: Институт реакторных материалов

На помощь коммунальным службам приходят и волонтеры. Так, в уральской столице активисты организовали субботник у памятника «Черный тюльпан», который установлен в Екатеринбурге как память о солдатах, погибших в локальных войнах. В уборке приняли участие около ста человек. Высокие конструкции монумента промыли с помощью пожарной машины регионального управления МЧС.

Сотрудники Института реакторных материалов в Заречном отреставрировали ограждение Обелиска славы в деревне Гагарка. Они сняли старую краску, очистили металл от ржавчины и покрасили заново.

– Для нас важно чтить память о воинах Великой Отечественной войны. Благодаря таким акциям мы вместе сохраняем нашу историю, – поделился с «ОГ» волонтер Максим Исаков.