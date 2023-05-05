В Свердловской области 12 муниципалитетов преодолели минимальный порог по голосованию за объекты благоустройства

В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году, проходящем в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", приняли участие уже более 467 тысяч свердловчан. 12 муниципалитетов преодолели минимальный порог по количеству проголосовавших. Это обеспечит гарантированную поддержку на развитие городов из областного и федерального бюджетов.
Ранее министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов пояснял, что указанное финансирование предоставляется только тем городским округам, где за объекты благоустройства проголосовало не менее 25% всех жителей старше 14 лет.
"Жители должны своими голосами показать, что они заинтересованы в благоустройстве — это главное условие. И только в этом случае территории могут рассчитывать на получение субсидий для обустройства площадок-победителей", — отметил Николай Смирнов.
Лидерами в борьбе за финансирование являются:
- Волчанск, набравший 325% от необходимого числа голосов,
- Верхняя Тура – 215%,
- Арамиль – 203%,
- Среднеуральск – 146%,
- Красноуфимск – 145%,
- Верхний Тагил – 139%,
- Алапаевский район — 137%,
- Талица – 133%,
- Верхотурье – 125%,
- Артемовский – 118%,
- Богданович – 108%,
- Михайловское муниципальное образование – 101,8%.
По данным Николая Смирнова, голосование в большинстве из оставшихся муниципалитетов находится на уровне 60–95% от целевого показателя.
Самые низкие показатели у Екатеринбурга (18%) и Алапаевска (36,5%). Они находятся в красной зоне рейтингового голосования. Североуральск (48,3%), Верхняя Пышма (51,8%), Березовский (58,3%) — в желтой зоне, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Глава минЖКХ также напомнил, что одним из главных принципов нацпроекта "Жилье и городская среда" является участие жителей. Чем выше вовлеченность горожан, тем больше шансов у муниципалитета реализовать предложенные ими проекты. Если заинтересованность низкая, то и затраты на строительство заведомо невостребованных площадок нецелесообразны.
Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства 2024 года организовано в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта "Жилье и городская среда". Оно продлится до 31 мая включительно. В Свердловской области в проекте участвуют 55 городских округов. На выбор предложены 49 общественных территорий. Проголосовать можно на странице проекта, а также на портале Госуслуги в разделе "Общественное голосование". Также можно обратиться за помощью к волонтерам проекта, которые работают в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей.
Напомним, на федеральные гранты на благоустройство городских пространств претендуют 15 свердловских муниципалитетов.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».