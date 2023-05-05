В Свердловской области 12 муниципалитетов преодолели минимальный порог по голосованию за объекты благоустройства

Финансирование предоставляется тем городским округам, где за объекты благоустройства проголосовало не менее 25% жителей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году, проходящем в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", приняли участие уже более 467 тысяч свердловчан. 12 муниципалитетов преодолели минимальный порог по количеству проголосовавших. Это обеспечит гарантированную поддержку на развитие городов из областного и федерального бюджетов.

Ранее министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов пояснял, что указанное финансирование предоставляется только тем городским округам, где за объекты благоустройства проголосовало не менее 25% всех жителей старше 14 лет.

"Жители должны своими голосами показать, что они заинтересованы в благоустройстве — это главное условие. И только в этом случае территории могут рассчитывать на получение субсидий для обустройства площадок-победителей", — отметил Николай Смирнов.

Лидерами в борьбе за финансирование являются:

Волчанск, набравший 325% от необходимого числа голосов,

Верхняя Тура – 215%,

Арамиль – 203%,

Среднеуральск – 146%,

Красноуфимск – 145%,

Верхний Тагил – 139%,

Алапаевский район — 137%,

Талица – 133%,

Верхотурье – 125%,

Артемовский – 118%,

Богданович – 108%,

Михайловское муниципальное образование – 101,8%.

По данным Николая Смирнова, голосование в большинстве из оставшихся муниципалитетов находится на уровне 60–95% от целевого показателя.

Самые низкие показатели у Екатеринбурга (18%) и Алапаевска (36,5%). Они находятся в красной зоне рейтингового голосования. Североуральск (48,3%), Верхняя Пышма (51,8%), Березовский (58,3%) — в желтой зоне, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Глава минЖКХ также напомнил, что одним из главных принципов нацпроекта "Жилье и городская среда" является участие жителей. Чем выше вовлеченность горожан, тем больше шансов у муниципалитета реализовать предложенные ими проекты. Если заинтересованность низкая, то и затраты на строительство заведомо невостребованных площадок нецелесообразны.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства 2024 года организовано в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта "Жилье и городская среда". Оно продлится до 31 мая включительно. В Свердловской области в проекте участвуют 55 городских округов. На выбор предложены 49 общественных территорий. Проголосовать можно на странице проекта, а также на портале Госуслуги в разделе "Общественное голосование". Также можно обратиться за помощью к волонтерам проекта, которые работают в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей.

Напомним, на федеральные гранты на благоустройство городских пространств претендуют 15 свердловских муниципалитетов.

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