В Ирбитском районе на родине Героя СССР Григория Речкалова отремонтируют мост и дороги

Капитальный ремонт автодороги Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск закончится в течение этого сезона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Реконструкция моста через реку Овинную в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" началась на дороге Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск. Также здесь завершается капитальный ремонт двух участков дороги общей протяженностью 16 километров. Один из них находится на повороте к поселку Зайково — родине дважды Героя СССР Григория Речкалова.

Департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на данные Управления автомобильных дорог региона сообщает, что общая протяженность мостового перехода составляет 388 метров, в том числе самого моста — более 28 метров. После реконструкции здесь смогут проходить большегрузные автомобили, расчетная скорость транспорта составит 80 километров в час.

Дорожники оборудуют временный объездной участок. Поэтому перекрывать движение на время работ не будут.

В июне начнется реконструкция самого мостового перехода. Строители демонтируют старую трубу, углубят и оформят русло реки, установят опоры и смонтируют однопролетный мост. Работы планируется завершить через 7 месяцев.

Также дорожники завершают капитальный ремонт еще 2 участков трассы, которые проходят по родным местам Григория Речкалова. Земляное полотно и дорожная одежда восстановлены на участках от 39 до 45 километра и от 127 до 137 километра трассы Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск на территории Ирбитского муниципального образования. Дорожники сняли старое асфальтобетонное покрытие, уложили 3 слоя дорожного полотна, отсыпали обочины, укрепили откосы, установили дорожные знаки и сигнальные столбики, сделали разметку. Движение на этих участках открыто. Капитальный ремонт автодороги Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск закончится в течение этого сезона.

Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев особое внимание уделяет дорогам, проходящим по сельским территориям. Он неоднократно подчеркивал, что жители отдаленных деревень и сел должны иметь круглогодичный бесперебойный и безопасный доступ к региональным трассам. От связности территорий и состояния дорожно-транспортной сети напрямую зависит качество жизни людей и развитие местных фермерских и подсобных хозяйств.

В Зайково установлен бюст знаменитого летчика-истребителя Григория Речкалова. Рядом с ним — сквер Героев с макетом истребителя "Кобра", на котором он летал, и мемориал с именами 11 Героев Советского Союза — уроженцев Ирбитского района. В здании бывшей школы, где учился Григорий Речкалов, организован современный интерактивный музей, посвященный герою. Частью музейного комплекса стал родительский дом Речкалова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области в новом сезоне будет отремонтировано 208 километров региональных дорог.

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