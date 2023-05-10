В Ирбитском районе на родине Героя СССР Григория Речкалова отремонтируют мост и дороги

Реконструкция моста через реку Овинную в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" началась на дороге Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск. Также здесь завершается капитальный ремонт двух участков дороги общей протяженностью 16 километров. Один из них находится на повороте к поселку Зайково — родине дважды Героя СССР Григория Речкалова.
Департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на данные Управления автомобильных дорог региона сообщает, что общая протяженность мостового перехода составляет 388 метров, в том числе самого моста — более 28 метров. После реконструкции здесь смогут проходить большегрузные автомобили, расчетная скорость транспорта составит 80 километров в час.
Дорожники оборудуют временный объездной участок. Поэтому перекрывать движение на время работ не будут.
В июне начнется реконструкция самого мостового перехода. Строители демонтируют старую трубу, углубят и оформят русло реки, установят опоры и смонтируют однопролетный мост. Работы планируется завершить через 7 месяцев.
Также дорожники завершают капитальный ремонт еще 2 участков трассы, которые проходят по родным местам Григория Речкалова. Земляное полотно и дорожная одежда восстановлены на участках от 39 до 45 километра и от 127 до 137 километра трассы Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск на территории Ирбитского муниципального образования. Дорожники сняли старое асфальтобетонное покрытие, уложили 3 слоя дорожного полотна, отсыпали обочины, укрепили откосы, установили дорожные знаки и сигнальные столбики, сделали разметку. Движение на этих участках открыто. Капитальный ремонт автодороги Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск закончится в течение этого сезона.
Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев особое внимание уделяет дорогам, проходящим по сельским территориям. Он неоднократно подчеркивал, что жители отдаленных деревень и сел должны иметь круглогодичный бесперебойный и безопасный доступ к региональным трассам. От связности территорий и состояния дорожно-транспортной сети напрямую зависит качество жизни людей и развитие местных фермерских и подсобных хозяйств.
В Зайково установлен бюст знаменитого летчика-истребителя Григория Речкалова. Рядом с ним — сквер Героев с макетом истребителя "Кобра", на котором он летал, и мемориал с именами 11 Героев Советского Союза — уроженцев Ирбитского района. В здании бывшей школы, где учился Григорий Речкалов, организован современный интерактивный музей, посвященный герою. Частью музейного комплекса стал родительский дом Речкалова.
Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области в новом сезоне будет отремонтировано 208 километров региональных дорог.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».