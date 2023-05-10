Волонтеры помогли более 330 тысячам свердловчан проголосовать за объекты благоустройства

Команда волонтеров в Свердловской области составляет 5 400 человек. Фото: Павел Ворожцов

За объекты благоустройства в Свердловской области проголосовали свыше полумиллиона человек. Более 330 тысяч уральцев отдали свои голоса после консультации волонтеров нацпроекта "Жилье и городская среда".

Работу добровольцев высоко оценил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, отметив, что регион входит в тройку лидеров России по количеству голосов. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По его словам, работа добровольцев в этом проекте неоценима. Тысячи ребят почти месяц агитируют голосовать за обустройство общественных территорий своих земляков, родных, друзей и знакомых, рассказывают о проектах благоустройства, убеждают людей в важности каждого мнения для развития городов.

"И такое неравнодушное отношение к судьбе своей малой родины не только ведет за собой, но и заслуживает огромного уважения и самых искренних слов благодарности", — сказал Николай Смирнов.

Сегодня команда волонтеров нацпроекта "Жилье и городская среда" в Свердловской области в 2 раза больше по численности по сравнению с прошлым годом и насчитывает 5 400 человек. Такие данные приводит департамент молодежной политики регионального министерства образования.

"Интерес со стороны ребят к этой работе не иссякает. Свыше 3,5 тысячи волонтеров участвуют в проведении рейтингового голосования во второй и третий раз. Остальные — без малого две тысячи ребят — новички. И это не предел. Набор в команду на платформе dobro.ru идет до сих пор, и желающие помочь своим городам регистрируются на ней практически ежедневно", — отметил и.о. директора департамента Денис Протасов.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства 2024 года организовано в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным национального проекта "Жилье и городская среда". Оно продлится до 31 мая включительно. В Свердловской области в кампании участвуют 55 городских округов, 49 общественных территорий. Проголосовать может каждый житель Свердловской области старше 14 лет на странице проекта, а также на портале Госуслуг в разделе "Общественное голосование".

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области 12 муниципалитетов преодолели минимальный порог по голосованию за объекты благоустройства.

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