Тавдинцы взялись за ветхое

Работы идут в соответствии с графиком. Каждую неделю стройку инспектирует глава района Валентин Миронов. Фото: ООО «ГОРСТРОЙ»

В Тавдинском городском округе идёт строительство пятиэтажного дома для расселения аварийного жилфонда. До конца года новоселье в нём отметят 59 семей.

Фото: Администрация Тавдинского ГО

По информации главы городского округа Валентина Миронова, аварийными и подлежащими сносу в муниципалитете признаны 156 многоквартирных домов. Из них в срочном порядке планируется переселить 959 семей — это более двух тысяч человек, поэтому строительство нового жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан является одной из приоритетных задач для администрации.

Осенью 2022 года в Тавде началось строительство нового дома на улице Ленина. Работы идут согласно графику, на сегодняшний день подрядчик заканчивает возведение первого этажа.

Работы идут в соответствии с графиком. Каждую неделю стройку инспектирует глава района Валентин Миронов Фото: Администрация Тавдинского ГО

– 32 квартиры мы приобрели у застройщика в рамках региональной адресной программы по переселению граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах – средства были выделены Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, из областного и местного бюджетов. В эти квартиры будут переселены наниматели жилых помещений из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Ещё 27 квартир были приобретены для нанимателей жилых помещений в домах, признанных аварийными после 2017 года, полностью за счет средств местного бюджета – это около 40 миллионов рублей, сообщил Валентин Миронов, отметив, что за последние тридцать лет – это первая стройка на территории округа для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.