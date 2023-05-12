Разгрузят и обезопасят

От транспортной доступности территорий напрямую зависит качество жизни свердловчан, подчеркивают в правительстве. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

На дороге Камышлов — Ирбит — Тавда — Туринск началась реконструкция моста через реку Овинную в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также рабочие ремонтируют участок на повороте в посёлок Зайково, известный как родина дважды Героя Советского Союза лётчика-истребителя Григория Речкалова, и завершают капитальный ремонт ещё двух участков трассы, проходящей по родным местам выдающегося лётчика.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уделяет дорогам, проходящим по сельским территориям, особое внимание. Глава региона неоднократно подчеркивал, что жители отдалённых деревень и сёл должны иметь круглогодичный бесперебойный и безопасный доступ к региональным трассам. От этого напрямую зависит качество жизни людей и развитие местных фермерских и подсобных хозяйств.

Реконструкция мостового перехода через Овинную начнётся в июне – к этому времени дорожники обустроят временный объездной участок. Стоимость контракта – более 75 миллионов рублей. Как сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, общая протяженность мостового перехода составляет 388 метров, самого моста – более 28 метров. Работы займут около семи месяцев, после этого здесь смогут проходить большегрузные автомобили. Расчётная скорость транспорта на участке составит 80 километров в час.

– Часто пересекаю этот мост, когда езжу к дочке в Камышлов: он довольно старый, но при этом движение по нему очень плотное. Спасибо властям, что обратили внимание на его состояние и состояние трассы в целом. По качеству дорог район значительными темпами приближается к городским стандартам качества жизни, – поделилась жительница посёлка Пионерский Ирина Первушина.

Кроме реконструкции моста через реку Овинную в Камышловском районе на трассе, будет отремонтирован участок на повороте в посёлок Зайково. Как отмечают жители, это сделает территорию комфортной для них самих и более привлекательной для туристов, которые приезжают в музей, посвященный герою.

Ещё на двух участках трассы капремонт практически завершён – это участки с 39 по 45 километр и с 127 по 137 километр. Дорожники разобрали старую насыпь, заменили непригодный грунт, уложили три слоя нового дорожного полотна, отсыпали обочины, укрепили откосы, установили дорожные знаки и сигнальные столбики, сделали разметку. Движение на этих участках полностью открыто.

Полностью капитальный ремонт автодороги Камышлов–Ирбит–Тавда–Туринск будет завершён в этом году.