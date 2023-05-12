80 миллионов на мечту

Фото: Администрация ГО «город Ирбит»

Проект благоустройства парка им. 40-летия Комсомола в Ирбите может получить федеральный грант в сумме 80 млн рублей. Он включен в региональную заявку на Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений, сообщил «ОГ» глава областного МинЖКХ Николай СМИРНОВ. В конце мая проект начнут изучать специалисты федерального Минстроя. Итоговое решение станет известно к сентябрю.

Во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений Ирбит участвует впервые. По оценке областного минЖКХ, у муниципалитета есть все шансы получить федеральное финансирование на реализацию проекта. Ирбитский парк им. 40-летия Комсомола площадью 32 гектара – уникальная общественная территория. Он был заложен в 1958 году местными комсомольцами в излучине реки, сразу за архитектурным памятником – Пассажем. В парке были высажены редкие породы деревьев и кустарников, оборудованы места отдыха. Когда Советский Союз развалился, о парке забыли, и долгое время он стоял бесхозным. Деревья и кустарники проросли друг в друга – без топора не проберешься. Зато животным оказалось раздолье – здесь поселились косули, лисы, зайцы, бобры, ондатры, утки.

О конкурсе Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Победители получают гранты в размере от 70 до 100 млн рублей (в зависимости от количества жителей) на развитие своих территорий. За пять лет федеральную поддержку уже получили 20 свердловских муниципалитетов. В этом году наряду с Ирбитом на победу претендуют еще 14 городских округов: Первоуральск, Красноуфимск, Верхотурье, Арамиль, Богданович, Заречный, Красноуральск, Волчанск, Талица и другие.

В 2019 году ирбитские власти решили возродить парк. Сделали к нему прочный мост через реку и начали потихоньку расчищать территорию. Весомый вклад в преображение парка внес местный депутат, предприниматель Василий Береснев: он на собственные средства вывозил мусор с территории, подсыпал дорожки, устанавливал скамейки. Но поскольку площадь парка очень большая, в этом году городская мэрия приняла решение подготовить проект комплексного благоустройства этого пространства и заявить его на Всероссийский конкурс. В случае победы Ирбит получит 80 млн рублей из федерального бюджета на выполнение работ.

– Главной целью было не только развитие территории парка, но и сохранение ее природного наполнения, о чем очень просили жители города, – рассказывает глава Ирбита Николай Юдин. – Именно поэтому в парке планируется только санитарная вырубка деревьев и расчистка кустарника. Пешеходные дорожки также будут сделаны из природных материалов.

По словам главы, на реализацию проекта уйдет три-четыре года – учитывая площадь парка. Работы будут проводиться поэтапно. На общественной территории появятся тематические пирсы с выходом к воде, зоны отдыха с лежаками, фестивальная зона для проведения концертов, летний театр, детские и спортивные площадки, пункт проката инвентаря, кафе и многое другое. Запланировано и строительство еще одного пешеходного моста через реку, который свяжет парк с жилым массивом.