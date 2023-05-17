Чистая вода идет на север

К 2024 году качественной питьевой водой будут обеспечены 79,2 процента свердловчан, говорят в минЖКХ. Фото: Галина Соловьева

Северо-Волчанский водозаборный узел, обеспечивающий восемь тысяч жителей Волчанска питьевой водой, начали модернизировать, сообщили «ОГ» в администрации муниципалитета. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость проекта – 697 млн рублей, из которых 620 млн выделено из федерального бюджета по заявке губернатора Евгения Куйвашева. На сегодняшний день это один из самых масштабных и дорогостоящих проектов в регионе.

Северо-Волчанский водозабор представляет собой пять подземных скважин, пробуренных еще в советские годы. Они предназначены для подачи воды в Волчанский городской округ. Четыре скважины являются эксплуатационными, то есть могут качать воду, еще одна – наблюдательной, ее используют для исследования режима подземных вод.

Вся система водозабора находится в крайне изношенном состоянии, рассказал глава муниципалитета Александр Вервейн. Как показало техническое обследование, без реконструкции округ не может ни построить современную станцию водоподготовки, ни капитально отремонтировать городские сети. В одиночку реализовать такой финансовоемкий проект муниципалитет был не в состоянии. На проблему обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев: в 2022 году он принял решение направить заявку в федеральный Минстрой на выделение средств, и она была одобрена.

– Сейчас рабочие обустраивают строительный городок и готовят площадку. На объект завозятся стройматериалы, – сообщил «ОГ» областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. – Часть рабочих скважин будет реконструирована, другая часть перейдёт в резерв. Также возведут новые здания насосных станций, построят резервуары для хранения чистой и промывной воды. Старые здания и сооружения водо­заборного узла будут демонтированы. Завершить работы планируется в 2024 году.

На станции будет установлено самое современное оборудование, которое обеспечит несколько степеней очистки воды за счет специальных фильтров и коагулянтов – химических реагентов, безопасных для окружающей среды и здоровья человека. В результате все жители Волчанского городского округа, пользующиеся центральным водоснабжением, будут обеспечены водой самого высокого качества, отмечают в областном правительстве.

В тему В Свердловской области водозаборные сооружения уже модернизированы в Нижнесергинском и Богдановичском районах, Верхней Туре, Кушве, Верхотурье, Березовском. Под Нижним Тагилом с этого года начнется строительство новой станции водоподготовки «Южная» стоимостью 7,1 млрд рублей.