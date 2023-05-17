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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 мая 2023, 20:50

Большая уборка

Галина Соловьёва

Галина Соловьёва

Четыре года назад российские регионы перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. За сбор, вывоз и утилизацию мусора стали отвечать региональные операторы. В Свердловской области это компания «Рифей» на севере, «ТБО Экосервис» на западе и «Спецавтобаза» в центре и на востоке региона. У них появились свои тарифы, а в коммунальных квитанциях жителей – отдельная графа оплаты.

Федеральное правительство поставило задачи: перевести максимальное количество муниципалитетов на контейнерный сбор мусора, ликвидировать несанкционированные свалки и изжившие себя мусорные полигоны, а также построить мусоросортировочные комплексы. Правительство Свердловской области оперативно разработало региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» с дорожной картой, который сегодня успешно реализуется.

Сделано в рамках реформы:

  • 54 свердловских муниципалитета перешли на раздельный сбор мусора (57 процентов от общего количества территорий региона):
  • 21 тысяча новых контейнерных площадок обустроена;
  • С 10 до 18 процентов вырос объем сортируемого мусора;
  • 4,8 тысяч несанкционированных свалок ликвидировано;
  • 300 гектаров земли освобождено от отходов;
  • на 35 процентов обновлен парк мусоровозов.

    Новый мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске запустят летом

    Самый крупный мусоросортировочный объект на севере Свердловской области – в Краснотурьинске – построен. В данный момент он проходит лицензирование, запуск его состоится этим летом, сообщил «ОГ» областной министр энергетики и ЖКХ Николай СМИРНОВ. Это первый современный комплекс, возведенный в регионе в рамках нацпроекта «Экология».

    Фото: Редакция газеты «Заря Урала»

    Мусоросортировочное предприятие мощностью 129 тысяч твердых коммунальных отходов (ТКО) в год построила компания «Рифей» – региональный оператор по обращению с ТКО в северной зоне Свердловской области. Стоимость объекта – 1,5 млрд рублей. Как рассказал исполнительный директор компании Фёдор Потапов, на первом этапе запуска завод обеспечит отбор полезного сырья из отходов Краснотурьинского, Волчанского, Карпинского, Североуральского, Ивдельского городских округов и Пелыма. В процессе сортировки здесь будут выделять стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы и пластик.

    На сортировочной линии комплекса установлены новейшие автоматические сепараторы российского производства.  Мощная магнитная система способна выхватывать из потока отходов фрагменты весом до 30 кг, а затем самостоятельно направлять их в специальные контейнеры для вторсырья. На заводе будет работать спецтехника с мультилифтами – гидравлическими стрелами с крюковым захватом на конце. Они дают возможность мусоровозам загружать и транспортировать отходы без привлечения грузчиков и дополнительной техники.

    В Нижнем Тагиле  завод по переработке мусора практически построен

    АО «Облкоммунэнерго» смонтировало 90 процентов металлоконструкций производственного корпуса. Сейчас идет установка крупногабаритного оборудования – барабанного грохота, где отходы будут делиться на фракции, после чего монтаж здания будет завершен. Ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре текущего года.

    Фото: Илья Колесов

    Мусоросортировочный комплекс мощностью 185 тысяч тонн отходов в год АО «Облкоммунэнерго» начало строить в 2022 году по концессионному соглашению с нижнетагильской администрацией. Его стоимость – 3,3 млрд рублей. Завод будет принимать отходы Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов.

    На сегодняшний день на площадке уже построены насосная станция пожаротушения, две трансформаторные подстанции мощностью­ 1 600 кВт каждая, канализационная насосная станция. Выполнен монтаж металлоконструкций и устройство фундаментов для гаража, площадки накопления отсортированных материалов и площадки сбора материалов, не подлежащих дальнейшей сортировке. Завершены работы по монтажу металлоконструкций административно-бытовой пристройки. Рядом с комплексом строится новый полигон твердых коммунальных отходов с использованием современных технологий для минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

    • Опубликовано в № 103 от 17.05.2023
    Областная газета Свердловской области
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