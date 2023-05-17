Успеть за 15 дней

Волонтеры на планшетах покажут проекты для голосования и помогут сделать выбор. Фото: Павел Ворожцов

Полмесяца есть у жителей Свердловской области, чтобы принять участие в рейтинговом голосовании по отбору площадок для благоустройства в 2024 году. Любой свердловчанин старше 14 лет может поддержать тот или иной проект в своем муниципалитете, используя онлайн-платформу 66.gorodsreda.ru или сайт «Госуслуги». Также можно обратиться за помощью с волонтерам, которые работают в мэриях, торговых центрах, бюджетных учреждениях, парках и скверах. Областное министерство энергетики и ЖКХ напоминает: чем активнее жители проголосуют, тем больше средств получит регион из федерального бюджета на реализацию проектов.

Рейтинговое голосование проходит в российских регионах с 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В этом году оно стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая. В Свердловской области 55 муниципалитетов представляют на выбор жителям проекты благоустройства 149 общественных территорий (парков, скверов, площадей, набережных и пр.). Свое мнение в пользу тех или иных проектов уже высказали 600 тысяч свердловчан. Причем, 70 процентов из них воспользовались помощью волонтеров (их легко узнать по экипировке с надписью «Сделаем город комфортнее» – Прим.«ОГ»).

Чтобы получить субсидии на реализацию проектов, муниципалитеты должны набрать не менее 25 процентов голосов от общей численности населения. На сегодняшний день планку в 100 процентов от необходимого количества голосов перешагнули 22 муниципалитета (см.врезку). Первое место занимает Волчанск, на втором – Верхняя Тура, замыкает тройку лидеров Арамиль (9,1 тысяча жителей).

– У нас жителей не нужно заставлять участвовать в голосовании – они сами изъявляют желание, – рассказал глава Волчанского ГО Александр Вервейн. - Дело в том, что люди увидели, как этот механизм работает на практике. Благодаря активному голосованию в 2017–2019 годах в нашем городе был благоустроен Комсомольский парк. На месте пустыря появилась общественная территория, где люди отдыхают, занимаются спортом, проводят культурные мероприятия. А с 2022 года у нас идет благоустройство набережной. Стоимость проекта – более 350 млн рублей. Здесь появятся зоны отдыха, спортивные площадки, понтоны, кафе. Жители понимают, что от их активности, многое зависит, и голосуют.

18 муниципалитетов набрали от 82 до 100 процентов от установленной величины. В их числе Нижний Тагил, Первоуральск, Ирбит, Асбест, Качканар и другие округа. С показателями от 71 до 81 процента находятся 10 муниципалитеты: Полевской, Каменск-Уральский, Заречный, Реж, Серов и другие. И менее 70 процентов показали пять муниципалитетов: Североуральск, Верхняя Пышма, Арти, Алапаевск и Екатеринбург. В последнем, к слову, за проекты благоустройства проголосовали всего 78,4 тысячи человек при общем населении 1,6 млн.

До конца рейтингового голосования осталось две недели. Однако минимального порога, который необходим городским округам для получения субсидий на проведение работ, к настоящему моменту достигли не все. Конкурс для его участников должен стать дополнительным стимулом к усилению работы, особенно — для отстающих, потому что главным критерием при распределении средств на благоустройство, будет именно показатель участия жителей. Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

ТОП-10 округов, где жители наиболее активно участвуют в рейтинговом голосовании за проекты благоустройства общественных территорий Город/район процент от плана план проголосовало Волчанск 365% 1 773 6 477 Верхняя Тура 262% 1 778 4 661 Арамиль 249% 3 824 9 526 Красноуфимск 198% 7 569 14 985 Алапаевский район 195% 4 723 9 230 Среднеуральск 187% 5 169 9 657 Верхотурье 182% 3 084 5 623 Верхний Тагил 181% 2 486 4 490 Талица 171% 8 337 14 286 Артемовский 157% 10 965 17 199 Активность зачтется 15 мая областное МинЖКХ объявило конкурс среди управленческих округов региона и Екатеринбурга на самую высокую активность жителей при отборе объектов для благоустройства в 2024 году. Конкурс проходит в двух номинациях: Управленческий округ (или Екатеринбург), набравший по голосованию наибольший процент от плана;

Управленческий округ (или Екатеринбург), первым выполнивший план по всем муниципалитетам. Результаты конкурса в первой номинации будут учтены при распределения средств на благоустройство между управленческими округами. Во второй номинации самые активные муниципалитеты получат деньги не только на комплексное обновление-2024, но и на текущее содержание ранее приведенных в порядок общественных территорий.