В Свердловской области началась подготовка к новому отопительному сезону

До 15 сентября полный комплекс мероприятий по подготовке муниципалитетов к зиме должен быть выполнен. Фото: Павел Ворожцов

Подготовка к отопительному сезону 2023–2024 началась на Среднем Урале. Правительство региона утвердило сроки проведения мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов к работе в отопительный сезон.

Муниципалитеты и организации коммунального и энергетического комплекса региона до 29 мая должны подвести итоги прошедшего отопительного сезона, а также разработать планы мероприятий на будущий период с учетом выявленных за зиму проблем. До 1 июня должны быть согласованы графики поставки топливно-энергетических ресурсов в регион. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Постоянный мониторинг подготовки к отопительному сезону будет вести министерство энергетики и ЖКХ. До 15 сентября полный комплекс мероприятий по подготовке муниципалитетов к зиме должен быть выполнен. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.

Отметим, по данным регионального минЖКХ, предыдущий отопительный сезон прошел организованно, без серьезных аварий. Устранения технологических нарушений вели 1 050 аварийных бригад. В их составе — более 5 000 человек и около 2 000 единиц техники. До 90% аварий удавалось ликвидировать в течение суток.

Напомним, с 15 по 19 мая в Екатеринбурге пройдет первый этап опрессовок.