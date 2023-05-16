Газ станет еще доступнее

Газ – это тепло и уют в домах. И он выгоднее дров, говорят свердловчане. Фото: Павел Ворожцов.

Социальная газификация по-прежнему в фокусе внимания областных властей. Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ 12 мая на заседании штаба по развитию газификации в регионе поручил правительству продолжить расширять перечень категорий граждан, которые могут претендовать на компенсацию за подключение к газу. Главам муниципалитетов дано задание усилить информирование свердловчан о доступных им льготах по социальной догазификации. «Необходимо сделать льготы максимально доступными для уральцев», подчеркнул Евгений Куйвашев.

Программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным в 2021 году, предусматривает подведение газовой трубы к границам участка заявителя бесплатно. Все работы и стоимость оборудования внутри домовладения оплачивает хозяин.

По данным областного МинЖКХ, на сегодняшний день 57,4 тысячи домовладений уже имеют техническую возможность подключиться к газовым сетям. По этому показателю Свердловская область входит в тройку российских регионов – лидеров. До конца 2024 года такую возможность получат еще 13,6 тысячи домовладений.

Между тем количество домов, реально подключившихся к газу, в области невелико – чуть более девяти тысяч. Граждане объясняют это тем, что средняя цена за подключение (с учетом покупки оборудования – котла, плиты и т. д.) составляет внушительную сумму – 150–200 тысяч рублей. Право компенсировать до 90 процентов затрат на подключение имеют льготники. Однако изначально эта категория была не очень многочисленна.

На проблему обратил внимание губернатор Евгений Куйвашев. В марте текущего года по его поручению областное министерство социальной политики совместно с МинЖКХ расширило список льготников для социальной газификации. К пенсионерам и малоимущим семьям добавились многодетные семьи, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены их семей (в случае их гибели). Кроме того, правительство увеличило максимальную сумму субсидии со 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей (см. «ОГ» №53 от 15.03.2023 г.).

Мощностей больше 15 мая губернатор Евгений Куйвашев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали план-график на 2023 год по синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Свердловской области. В текущем году планируется завершить проектирование технического перевооружения газораспределительной станции (ГРС) «Арамиль», начать проектирование технического перевооружения ГРС «Бородулино», «Реж», реконструкции ГРС «Сысерть» и «Сухой Лог». Модернизация этих станций позволит увеличить их производительность и подключать к ним новых потребителей. Документ также предусматривает подготовку к началу реализации проектов реконструкции ГРС «Кадниково», газопровода-отвода и ГРС «Косулино», газопровода-отвода и ГРС Богословской ТЭЦ. Кроме того, запланировано строительство семи автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Екатеринбурге, Ревде, Березовском, Верх-Нейвинском и других округах.

Результат не заставил себя ждать. Как сообщили «Областной газете» в Минсоцполитики, за первый квартал текущего года мерами соцподдержки уже воспользовались 909 человек, что на 40 процентов больше, чем за этот же период 2022 года. Из них 777 человек – пенсионеры старше 55 лет. В ведомстве подчеркнули, что расходы областного бюджета на «газовые» компенсации жителям составили 77,5 млн рублей. Это всего 37,7 процентов от суммы, заложенной в бюджете на 2023 год.

Еще одна причина недостаточной популярности социальной догазификации в регионе – в том, что многие свердловчане просто не знают о положенных льготах, заявил на заседании штаба по развитию газификации Евгений Куйвашев.

– Многие уральцы просто не знают о положенных им льготах и поэтому не заявляются на участие в программе социальной догазификации. Прошу глав муниципалитетов развернуть на своих территориях широкую информационную кампанию – объяснить людям, какие компенсации они могут получить, и помочь уральцам с оформлением необходимых документов, – отметил губернатор.

Также глава региона поручил правительству вновь расширить перечень льготников, которые могут претендовать на компенсации за подключение к газу. Как выяснила «ОГ», Минсоцполитики и МинЖКХ уже направили предложения первому заместителю губернатора Алексею Шмыкову включить в данный перечень работников бюджетной сферы городских поселений (сейчас правом на компенсацию обладают только бюджетники сельской местности. – Прим. «ОГ»), а также участников специальной военной операции и членов их семей. Сейчас этот вопрос обсуждается в региональном Минфине.