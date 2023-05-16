В Нижних Сергах создадут семейный парк

Фото: Дизайн-проект парка

В Нижних Сергах приступили к созданию одного из самых крупных парков в городе. Зелёная зона площадью 3,5 тысячи квадратных метров раскинется возле Крестовоздвиженского храма. Общественное пространство должно стать новой точкой притяжения для местных жителей и туристов.

Проект озеленения территории бесплатно разработала екатеринбургская компания, которая уже несколько лет организует в столице Урала фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест».

Для создания парка закупят более тысячи разных растений. Авторы проекта дадут рекомендации по их содержанию растений в парке, а также будут организовывать сезонные выезды для ухода за деревьями и цветами.

— Все растения для сада выбирались с учетом сурового и непредсказуемого уральского климата, — рассказывает главный бригадир садовых работ Олеся Зонова. — Зимой и ранней весной, когда не хватает зелени, радовать глаз будут хвойные деревья и кустарники: ели, можжевельники, микробиота, сосны. Все остальные растения будут посажены так, чтобы их цветение сменялось одно за другим: яблони, сирень, пионы, спиреи, розы, гортензии. Так сад будет пышным и богатым весь теплый сезон — это будет привлекать внимание людей. Каждый человек, приходя в храм, сможет прогуляться по его территории, насладиться красотой растений, получить духовное и эстетическое удовольствие.

Одна из главных особенностей будущего сада — отсутствие забора. Его заменит живая изгородь из кизильника — так разработчики подчеркивают открытость пространства для всех.

Отмечается, что парк будет интересен посетителям всех возрастов. Одну часть пространства отдадут под неспешные прогулки и место для уединения, другую — под беседку. Для детей предусмотрена площадка с песочницей и качелями, прикрытая зелёной стеной из кустарников, а рядом — скамьи для отдыха. Возле трапезной храма разместится терраса для чаепития и отдыха. А для массовых мероприятий и обучающих выступлений будет обустроена площадка со сценой. В парке будут показывать фильмы, проводить церковные и городские мероприятия.

— Мы стремимся сделать из пространства возле нашего храма семейный парк, который будет притягивать и горожан, и туристов. У нашего прихода нет постоянных благотворителей, поэтому все работы по озеленению оплачиваются за счёт пожертвований прихожан, жителей города и некоторых компаний - помочь может любой желающий, — говорит настоятель Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах, священник Максим Крылов. — Хочется, чтобы люди приходили сюда с детьми и приятно проводили свободное время.

Проектные и строительные работы планируется закончить к осени 2023 года, к озеленению пространства приступят следующей весной.