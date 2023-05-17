Татьяна Мерзлякова призвала свердловчан активнее голосовать за благоустройство городских территорий

Татьяна Мерзлякова на встрече с Николаем Смирновым отметила, что выбор территорий для благоустройства — это действенный инструмент выражения общественного мнения. Фото: пресс-служба Аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обсудила с министром энергетики и ЖКХ региона Николаем Смирновым ход Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства городских пространств. Омбудсмен призвала свердловчан успеть до 31 мая отдать свой голос за полюбившиеся парки, скверы и набережные.

По мнению Татьяны Мерзляковой, выбор территорий для благоустройства — это действенный инструмент для реализации гражданских инициатив и выражения общественного мнения. Лучший пример того, как должно развиваться гражданское общество, когда решение о благоустройстве принимают не чиновники, а сами люди. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

"Они живут в своих городах и лучше знают, какие общественные места необходимо улучшить в первую очередь. Поэтому я призываю всех свердловчан сделать свой выбор в пользу понравившихся территорий и проголосовать за них до конца весны. Ведь от этого зависит не только ваш комфорт, но и будущее ваших детей. Если город благоустроен, то из него не хочется уезжать", — рассказала свердловский омбудсмен.

Николай Смирнов напомнил об условиях получения федеральных средств на благоустройство: в каждом муниципалитете должны проголосовать более 25% от общего числа его жителей в возрасте от 14 лет. Чем больше будет голосов, тем больше будет выделено средств. Активнее всего в Свердловской области голосуют жители Волчанска (более 80%), Верхней Туры (свыше 50%), Красноуфимска, Верхнего Тагила, Талицы, Верхотурья, Невьянска, Нижнего Тагила, Режа.

"В красной зоне среди муниципалитетов, у которых минимальные шансы, что они получат деньги, это Екатеринбург, где проголосовали 23%. В этой же зоне Алапаевск, Североуральск, Верхняя Пышма, Серов, Каменск-Уральский, Серов, Верхняя Салда — голосуют очень плохо", — сообщил глава минЖКХ.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства 2024 года организовано в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В Свердловской области в кампании участвуют 55 городских округов, 49 общественных территорий. Проголосовать может каждый житель Свердловской области старше 14 лет на странице проекта, а также на портале Госуслуг в разделе "Общественное голосование" и через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Напомним, ранее минЖКХ Свердловской области запустило конкурс, стимулирующий голосовать за объекты благоустройства.

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