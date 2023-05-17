В благоустроенном по нацпроекту парке Богдановича высадили 400 деревьев и кустарников

Благоустроенный парк Богдановича украшают сирень, яблони, липы, тополя, сосны, ели, ива и клены. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Масштабное озеленение началось в парке Богдановича, который благоустроили в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В зоне отдыха уже высадили 400 деревьев и кустарников, на очереди еще 100 крупномерных зеленых насаждений.

Всего на озеленение парка по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из регионального бюджета Богдановичу выделено 2,9 миллиона рублей, сообщает департамент информационной политики региона. Сейчас парк украшают сирень, яблони, липы, тополя, сосны, ели, ива и клены. Высадкой деревьев и кустарников занимались жители, сотрудники городской администрации и представители подрядной организации.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Это хороший пример того, как желание жителей о преображении своего города воплощается в жизнь и становится настоящей реальностью. Ведь самое пристальное внимание состоянию парка в свое время предложили уделить именно горожане. Затем вместе с администрацией разрабатывали проект, большинством голосов поддержали его на рейтинговом голосовании. И сегодня, после комплексного благоустройства территории, они стараются эту территорию не только сберечь, но и своей помощью в содержании и озеленении сделать ее еще более совершенной", — отметил руководитель регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В 2020 году проект благоустройства парка культуры и отдыха городского округа Богданович победил в федеральном конкурсе "Формирование комфортной городской среды", получив грант 70 миллионов рублей. В 2022 году работы по реконструкции на объекте завершили. В этом году парк Богдановича решением Минстроя России внесен в реестр лучших практик благоустройства.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В парке созданы зоны тихого отдыха, летний амфитеатр, установлены аттракционы, оборудованы спортивно-оздоровительные и детские площадки. В течение года в парке проводят более 130 различных мероприятий.

В текущем году Богданович участвует в рейтинговом голосовании по объектам благоустройства на 2024 год. На выбор жителей представлены сквер им. В. Ф Маргелова и площадь Мира с прилегающими территориями. За объекты проголосовали около 13 тысяч горожан.

Рейтинговое голосование проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Голосование стартовало 15 апреля, оно продлится по 31 мая включительно. Каждый житель старше 14 лет может отдать голос за один из объектов на сайте 66.gorodsreda.ru. Также проголосовать можно на портале Госуслуг и с помощью волонтеров.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области в голосовании принимают участие 55 муниципалитетов. На выбор жителей представлены 149 общественных территорий. По данным на 12:00 17 мая, свои голоса отдали 625 тысяч свердловчан.

Ранее Татьяна Мерзлякова призвала жителей Среднего Урала активнее голосовать за благоустройство городских территорий.

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