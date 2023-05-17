Модернизация ЖКХ – сделать лучше, чем было

Автор фото – пресс-служба УК «Территория»

С этого года по поручению Президента России запущена программа модернизации коммунальной инфраструктуры, рассчитанная на 2023-2027 годы. Основная ее цель – улучшить качество коммунальных услуг. Что же такое модернизация и кто будет отвечать за нее, обсудили с экспертом сферы ЖКХ руководителем УК «Территория» Дмитрием Сенем.

В чем проявляется модернизация

Модернизация жилищно-коммунальной сферы началась гораздо раньше 2023 года. Вот уже несколько лет, как для всех управляющих организаций доступно проведение общих собраний собственников (ОСС) в формате онлайн. Например, в УК «Территории» с 2021 года часть ОСС проходит с помощью специализированных платформ (например, ДомОнлайн). Такой формат позволил значительно облегчить работу в части документации.

«В своей практике мы активно применяем новые технологии, разрабатываем уникальную цифровую экосистему, включающую в т. ч. все рабочие процессы, используем готовые предложения от законодателя. Каждый раз мы стараемся сделать свою работу лучше, чем было до этого. Что это, как не модернизация?», - рассказывает Дмитрий Сень.

Часто можно услышать вопрос: «поменять трубы – это значит провести модернизацию?». Тут все зависит от того какие материалы используют, уточняет эксперт. Если убрать железную и положить точно такую же, то модернизации здесь нет. Ведь нет улучшения, которое позволит продлить срок эксплуатации. Используя старые наработки, подрядчики закладывают себе точно такую же работу через условные 25 лет. Потому что срок гарантии этих материалов при таких технологиях именно такой. Но если он использует новые разработки и технологии, ищет современные и надежные материалы, то ремонт тех же труб потребуется уже не через 25, а через 35 лет. Именно так делает Территория. Вместо шовного покрытия кровли использует бесшовное, ставит узлы учета тепла, старается модернизировать саму технологию ремонта.

Кто будет отвечать за модернизацию

«Мы и будем. Если каждый будет прикладывать усилия и делать хотя бы чуть-чуть лучше, чем было раньше, то и жизнь будет лучше. Надо всегда начинать с самих себя», - подчеркивает руководитель Территории.

Как делали в Советском Союзе? Там строили на века, продолжает рассуждать Дмитрий Владимирович. Гидроэлектростанции, линии электропередач – то, что было сделано тогда, служит нам и сейчас. Люди стремились работать на совесть. И мы им за это благодарны.

«Вот и мы должны делать так, чтобы наши дети были нам благодарны. Ошибок не делает только тот, кто ничего не делает», - подводит итог Дмитрий Сень.