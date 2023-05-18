Глава регионального минЖКХ призвал свердловчан активнее голосовать за объекты благоустройства

В Екатеринбурге самая низкая активность в голосовании. Фото: Павел Ворожцов

До окончания голосования за объекты благоустройства осталось 13 дней. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов обратился к жителям Екатеринбурга, чтобы они сделали свой выбор.

Почти 650 000 уральцев проголосовали за общественную территорию для комплексного благоустройства в 2024 году. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, минимальный порог, который необходим для включения объектов в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" и дальнейшего финансирования работ по благоустройству, преодолели 27 из 55 муниципалитетов. Согласно условиям, проголосовать должны не менее 25% всех жителей старше 14 лет.

В 19 городских округах этот показатель находится на уровне 90–99%. В 5 территориях — на уровне от 80 до 89%. В Екатеринбурге самая низкая активность в голосовании — 31% от необходимого минимума.

Николай Смирнов обратился к жителям уральской столицы. По его словам, уже очень много сделано для достойной встречи 300-летия Екатеринбурга, в том числе по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". За несколько лет проведено комплексное благоустройство 5 городских пространств. Впереди у города много масштабных планов и проектов.

"Но главное решение — за жителями. Поэтому призываю всех екатеринбуржцев — давайте сделаем любимому городу еще один подарок. Найдите в оставшиеся дни время для голосования и выберите для благоустройства ту территорию, которая ближе конкретно вам", — призвал глава регионального минЖКХ.

Напомним, в этом году жители Екатеринбурга выбирают из 5 городских пространств. За летний парк "Уралмаш" свои голоса уже отдали 57 000 горожан. Второе место у парка им. 50-летия ВЛКСМ — за него проголосовало 15 200 человек. За ними следуют парк им. Чкалова — 12 420 голосов, парк им. Ф. Энгельса — 10 336 голосов и парк по ул. Титова — 3 452 голоса.

Проголосовать может каждый житель Свердловской области старше 14 лет на странице проекта, а также на портале Госуслуг в разделе "Общественное голосование" и через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование. До 31 мая добровольцы будут работать в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей. Узнать их можно по специальной брендированной экипировке.

Напомним, ранее Татьяна Мерзлякова призвала свердловчан активнее голосовать за благоустройство городских территорий.

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