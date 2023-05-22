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Общество / Благоустройство и ЖКХ
22 мая 2023, 10:28

Во время опрессовок в Екатеринбурге выявили 28 повреждений на трубопроводах

Ремонт

На всех поврежденных участках начаты ремонтные работы. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала завершили первый этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) выявили 28 повреждений. 

Опрессовки проходили по ночам с 15 по 19 мая. Горячее водоснабжение не отключалось. В ходе гидравлических испытаний дефекты были обнаружены в районе улиц Вилонова, Попова, Космонавтов, Авиационной, Посадской, Щорса, а также на проспекте Космонавтов и Сиреневом бульваре. Найденные повреждения устраняют ремонтные бригады, сообщили в пресс-службе ЕТК. 

В теплосетевой компании пояснили, что опрессовки являются важным мероприятием программы по подготовке к зиме, испытания помогают выявить слабые места на теплотрассах. 

Также в Екатеринбурге проведут опрессовки локальных зон, трубопроводы будут испытывать с помощью передвижных установок и роботизированного комплекса без отключений горячего водоснабжения.  

Второй централизованный этап гидравлических испытаний запланирован в Екатеринбурге с 6 по 9 июня. 

Напомним, опрессовки в Екатеринбурге пройдут в 4 этапа. 

Областная газета Свердловской области

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