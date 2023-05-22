Во время опрессовок в Екатеринбурге выявили 28 повреждений на трубопроводах

На всех поврежденных участках начаты ремонтные работы. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала завершили первый этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) выявили 28 повреждений.

Опрессовки проходили по ночам с 15 по 19 мая. Горячее водоснабжение не отключалось. В ходе гидравлических испытаний дефекты были обнаружены в районе улиц Вилонова, Попова, Космонавтов, Авиационной, Посадской, Щорса, а также на проспекте Космонавтов и Сиреневом бульваре. Найденные повреждения устраняют ремонтные бригады, сообщили в пресс-службе ЕТК.

В теплосетевой компании пояснили, что опрессовки являются важным мероприятием программы по подготовке к зиме, испытания помогают выявить слабые места на теплотрассах.

Также в Екатеринбурге проведут опрессовки локальных зон, трубопроводы будут испытывать с помощью передвижных установок и роботизированного комплекса без отключений горячего водоснабжения.

Второй централизованный этап гидравлических испытаний запланирован в Екатеринбурге с 6 по 9 июня.

Напомним, опрессовки в Екатеринбурге пройдут в 4 этапа.